Bílek po hektice v Teplicích: Pro nás varování, musíme být vzadu pevnější

Jaké je poučení před úterním duelem na půdě Šeriffu Tiraspol?

Takové, že pokud chceme být úspěšní, zápas musíme odehrát jako celou druhou půli. To znamená aktivně, s důrazem, posílat hodně balonů do pokutového území, vytvářet si nebezpečné situace. Ukázalo nám to, že pokud chceme zvítězit, musíme hrát celých devadesát minut, jen pětačtyřicet nestačí. Tady nám to vyneslo pouze bod.

Je lepší, že když už přišel výpadek, tak ne v poháru, ale před ním?

Nikdy to není dobře. Když vezmu defenzivu, na té si zakládáme, v minulém roce jsme dostali suverénně nejméně branek. Je to určité varování do dalších zápasů, že do defenzivy prostě musíme být pevnější.

Chtěl byste, aby každý zápas v české lize měl takovou úroveň a dramatičnost?

Já bych si hlavně přál, aby ten zápas pro nás dopadl lépe a my ho vyhráli. Asi to pro diváky byl zajímavý fotbal. Domácí hráli velmi dobře první půli, my druhou, byla spousta brankových příležitostí. Asi se to líbilo. Ale jak říkám, na můj vkus bylo poměrně dost okének v naší defenzivě.

Proč vám nevyšel první poločas?

Z naší strany byl velmi špatný, nechali jsme soupeři hodně prostoru, byl pohyblivý, lepší než my. Měli jsme hodně ztrát, nekombinovali jsme dobře. Ve druhém poločase jsme přeskupili řady, udělali jsme střídání, přišli dva ofenzivní hráči. Sýkoru jsme dali na levého obránce, poslali jsme na hřiště druhého útočníka. Škoda úvodu druhé půle, kdy jsme dostali branku, od té chvíle jsme ale hráli velmi dobře, vytvořili jsme si obrovský tlak, měli spoustu šancí. Vyrovnali jsme na dva dva a bylo na hráčích vidět, že to chtějí otočit.

Jenže v nastavení přišel faul, vyloučení Hejdy a penalta, kterou Staněk vyrazil. Jak vám bylo?

Přemýšlíte, jak branku dát, najednou z výkopu je pokutový kop proti vám… Běžela 90. minuta a bylo to nepříjemné. Staněk to vyřešil suprově a nakonec Dedič měl v posledních sekundách stoprocentní šanci. Soupeř mohl vyhrát, za několik vteřin jsme tři body mohli získat zase my.

Hrálo roli, že Teplice nasadily i tři ligové debutanty, které jste neznali? Urbanec vám dal dva góly, Gning vás proháněl.

Je pravda, že jsme je neznali. Všichni hráči, co nastoupili, hráli velmi dobře. Domácí můžou být spokojení.