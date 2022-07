Priske: Kritiku od fanoušků beru. Ale musí vědět, že hráči dělají maximum

„Mluvil jsem o tom, že nikdo z nás není šťastný z toho, jak jsme sezonu začali. Že nikdo není šťastný z výsledků, které jsou neakceptovatelné,“ vysvětloval Priske na tiskové konferenci další nepovedený výkon, kterým Sparta nechtěně navázala na pohárové vyřazení s norským Vikingem Stavanger.

„Ale všichni, včetně zraněných hráčů a lidí z realizačního týmu, jsme jeden tým - ať už vyhráváme, nebo prohráváme. Fanoušci na nás mohou být právem naštvaní, budeme kritizovaní, ale my tomu musíme čelit a společně pracovat na léčbě. Existuje jen jedna: tvrdá práce.“

Proto jste mluvil k týmu už na hřišti?

Byl to i signál pro fanoušky, že chápeme jejich naštvání a že je naprosto fér, že nejsou spokojení. Na mě mohou být naštvaní, já nesu za výsledky zodpovědnost. Ale rád bych, aby věděli, že hráči každý den tvrdě makají, chodí na tréninky dřív, odchází později a dělají všechno pro úspěch. To samé sportovní ředitel Tomáš Rosický, který taky pracuje nonstop. Fanoušky potřebujeme, znovu byli úžasní, děkujeme jim. Chápu, proč jsou kritičtí, ale chci, aby věděli, že hráči dělají maximum.

Jenže na výsledcích se to neprojevuje. Jak si porážku s Libercem vysvětlujete?

Výsledek není dobrý, nejsem spokojený, stejně jako každý, kdo Spartě přeje. Ale myslím, že celý druhý poločas byl velmi dobrý, úplně jiný než první půle. Měli jsme hodně šancí, centrů, standardek, což mě těší. Ale bylo to moc pozdě.

Byla v kabině o poločase bouřka? První půle byla mizerná.

Nemyslím si, že být naštvaný nebo agresivní je správná cesta. Musím být konkrétní, tvrdý, ale konstruktivní. Dal jsem jim najevo, že se mi nelíbilo, že jsme dostali dva góly ze standardek, musíme se v nich zlepšit. Ale je třeba říct, že Liberec si jinak ze hry nevytvořil absolutně nic. Proto jsem hráčům říkal, aby zůstali pozitivní. Změnili jsme rozestavení na diamant, hráli na dva útočníky, což bylo pro Liberec těžké, ale gól jsme dali jen jeden. Mrzí mě to. Jsem připravený, že uslyšíme od lidí vně klubu, že nejsme dost dobří, že na to nemáme, ale to mě nezajímá. Já jsem hrdý na to, že jsem ve Spartě a dělám všechno pro úspěch.

Obránce Zeleného jste posunul do středu zálohy. Je to varianta i do budoucna?

Byla to pro něj nová situace a zvládl ji velmi dobře. Věděl jsem, že je chytrý hráč, že to ustojí. Celý tým zvládl změnu rozestavení výborně, rychle jsme se adaptovali, vytvořili jsme si díky tomu víc centrů, šancí, standardek. Nebylo to jen o jednom hráči. Jsme nešťastní, že jsme prohráli, ale na hráče jsem hrdý za to, jak zvládli druhý poločas. Je fakt, že jsme potřetí v řadě neproměnili šance, ale i to je součást fotbalu. Hráči si hlavně nesmí přestat věřit.

Není načase trochu zamíchat sestavou?

Těžko říct, jak nastoupíme příští víkend. Čeká nás dlouhý týden, během kterého budeme tvrdě trénovat. Uvidíme, jaké změny nastanou. Vyberu ty hráče, kterým věřím nejvíc a kteří budou vypadat v tréninku nejlépe.

Určitě mezi nimi nebude útočník Kuchta, který se nechal vyloučit za ošklivý faul na brankáře Vliegena. Co mu řeknete?

Zatím jsem tu situaci neviděl na videu, takže nevím, jestli to byla oprávněná červená karta. Ale bude nám asi chvíli chybět, takže se musí ukázat jiní.