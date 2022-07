Trofej za dveřmi, mistr v napětí. Fotbalová Plzeň ladí na ostré zápasy

V pátek se masivní pohár s podrápaným dnem vydal z plzeňské síně slávy na trávník, kde se vyfotil s mistrovským týmem před novou sezonou. Pak se schoval za dveře, než ho zase uložili do vitríny. To jen pro představu, co se děje za kulisami.

Do Česka se nezadržitelně řítí fotbalový start. Viktoria Plzeň už ve středu načne pohárovou pouť. Konkrétně v Helsinkách v kvalifikaci o Ligu mistrů. O den později následují Slavia a Sparta, dva nejbohatší kluby, které se pokusí přes tři předkola prokousat do Konferenční ligy.

Ale zpátky k šampionům. „Sparta i Slavia určitě vyhlásí útok na titul, my se budeme snažit zůstat na špičce,“ poví trenér Michal Bílek, než ve dvě odpoledne zahlásí nástup. Hráči se rozjedou na vedlejší tréninkové hřiště, stálice Řezník a Kopic na koloběžkách, mladší ročníky na kolech, trenérův asistent Bakoš v golfovém vozíku. Zabrzdí, pozdraví a utrousí: „Ponáhľam sa.“

Příprava vrcholí, ladí se detaily. I když se to nezdá, první kroky jsou pro Plzeň osudově důležité. Viktoria byla zvyklá sbírat komplimenty, ovšem poslední tři roky v Evropě chyběla, což ji zasáhlo. Nutně potřebuje zpátky, především z finančního hlediska. Když se přehoupne přes Helsinky, má jistotu šesti podzimních duelů v pohárech plus slušnou injekci do pokladny.

Základem je Konferenční liga čili pohár číslo 3. O slavné Lize mistrů se tu nemluví, i když je pochopitelně nejlákavější. Jen za účast v základní skupině se inkasuje 400 milionů korun. Cesta za pokladem je dlouhá a křivolaká, začíná se na umělé trávě ve Finsku. To je něco pro obouchané kotníky kapitána Lukáše Hejdy. Zrovna si kvůli výronu vzal pár dní klid, v pátek se vrátil do tréninku a na středu by měl být fit. Mimo naopak zůstane záložník Čermák, jenž dostal koňara, který se jen tak nevstřebá.

Ve srovnání s velkými pražskými „S“ se Plzeň dál skrývá spíš ve stínu. Zdaleka nemá tak napumpovaný rozpočet, musí si vystačit se sumou 300 milionů na rok a stále marně hledá nového majitele. Přesto dokázala vyhrát ligu. Senzačně. O sedm bodů před Slavií, o dvanáct před Spartou.

Dojela na takové euforické vlně, že i masér Zdeněk Sláma, nestor kabiny, se nechal přesvědčit, aby pokračoval. V září mu bude 74, dávno mohl být v důchodu: „Nějak jsem si nedokázal představit, že tu skvělou partu opustím. Zvlášť po titulu. Kývl jsem na poslední půlrok.“

Jiní v Plzni teprve začínají. Od útočníka Jana Klimenta se očekává, že nahradí Francouze Beauguela, nejlepšího kanonýra ligy. Kliment v Helsinkách nemůže nastoupit kvůli karetnímu trestu, přitom právě s góly má Plzeň svízel. Za 270 přípravných minut proti solidním soupeřům se trefila jednou jedinkrát.

„Ale šancí jsme měli poměrně dost. Musíme být důslednější a agresivnější,“ velí trenér Bílek.

Přesně taková byla Plzeň v uplynulé sezoně. Kousavá, obezřetná, neprostupná, za všech okolností nepříjemná. Na první pohled upracovaná, na druhý pohled nebezpečná a málo chybující. I když během léta zmizel elitní útočník, našlo se pár jmen, na které byste si měli dát pozor: kromě Klimenta z Krakova přišli třeba Cadu a Čihák z Pardubic, brankář Jedlička z Dunajské Stredy, Qose z Karviné nebo pamětník slavných časů Pilař, jenž naposledy kopal v Jablonci. Taky se podařilo přetáhnout záložníka Sýkoru z Lechu Poznaň.

„Na můj vkus je nových jmen hodně, ale kluci zapadli dobře a já jim věřím,“ říká kapitán Hejda.

„Konkurence vás vždycky může jen posunout,“ dodá kouč Bílek.

První velká zkouška se blíží. Už po víkendu se letí do Finska.