Vzadu nula. Neproduktivní Plzeň ale dál řeší, kdo bude střílet góly

„Těžký zápas na výborném hřišti a před zajímavou kulisou na to, že šlo o přípravu. Pro nás to byla další užitečná zkušenost, navíc proti týmu, který má velké ambice,“ byl přesto s posledním testem spokojený Pavel Horváth, asistent hlavního trenéra Michala Bílka.

Při pohledu na základní sestavu, která vyběhla proti šestému týmu uplynulého ročníku turecké ligy, byste ani nepoznali, že Viktoria v létě přivedla osm nových tváří. Naskočil jen mladý stoper Čihák, který navíc nahradil zraněného kapitána Hejdu. Ten odkulhal z dopoledního tréninku, ale nemělo by jít naštěstí o nic vážného. „Lukáš už má svůj věk. Sám říkal, že to vidí na čtyři až pět dnů pauzy. Viděl jsem jeho kotník a myslím, že to tak bude,“ prohlásil Horváth.

Defenziva i bez Hejdy klapala dobře, gólman Staněk musel vytáhnout jediný těžký zákrok hned v 19. minutě, kdy vyrazil tvrdou střelu Cenka. Jinak Plzeň soupeře do šancí nepustila. „Každá nula vzadu je dobrá. Měli jedinou vážnou situaci, my jsme měli šancí určitě víc. Generálka se povedla, Beşiktaş byl velice kvalitní soupeř, což jsme potřebovali. Přišlo i dost lidí, bylo to vyhecované, už to splňovalo parametry ostrého zápasu,“ hodnotil krajní obránce Milan Havel.

Jenže s produktivitou zůstala Viktoria v Rakousku na štíru.

Přitom Beşiktaş mohla pokořit. V první půli ostrou ránu Kalvacha srazila turecká obrana na roh, ještě blíž gólu byli Plzeňané po pauze. V 75. minutě hlavička Kaši těsně minula pravou tyč a dobíhající Dedič na míč nedosáhl. Vytáhlý forvard pak v závěru nepřesně hlavou zakončil dobrý centr Cadua a vzápětí předvedl parádu Pilař. Po centru z pravé strany se pověsil do vzduchu a pohotově pálil pravačkou, jenže jeho ránu gólman vyrazil.

„Minule s Belgičany jsme dostali tři góly po standardkách, což jsme teď dokázali eliminovat. Myslím, že jsme měli vyhrát, měli jsme dvě opravdu velké šance. Bohužel jsme je neproměnili, ale máme ještě týden na zlepšení. Je pravda, že v posledních utkáních jsme moc gólů nedali, ale o to teď úplně nešlo. I tenhle duel byl kvalitou vysoko. A bylo vidět, že jsme se poučili s předchozího zápasu, v němž jsme se nevyrovnali s tříobráncovým systémem,“ reagoval Horváth.

„Pořád jsme dost trénovali, nedá se říci, že bych měl úplně lehké nohy. Ale jsem rád za celý zápas, přesně tohle hráč potřebuje,“ pochvaloval si Havel.

Hned po utkání se Viktoria vydala z Rakouska domů. A už ví, kde příští středu rozehraje druhé předkolo Ligy mistrů. Míří do Finska! Helsinky sice po domácí výhře 1:0 ve včerejší odvetě prohrály v Rize 1:2, ale soupeře pokořily na penalty 5:4.