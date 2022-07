Umělá tráva v Helsinkách? Beru to jen jako fakt, říká plzeňský kapitán Hejda

„Malinko jsem se lekl, ale s tímhle úrazem už mám bohaté zkušenosti. Když jsem pak nohu viděl, hned jsem si říkal, že to zabere jen čtyři, možná pět dnů. A že start sezony stihnu,“ hlásil na setkání s novináři dvaatřicetiletý Hejda.

Stoper, který má ve sbírce šest českých titulů, se chce po čtyřech s Plzní prorvat do pohárové Evropy.

Nejlépe do Ligy mistrů? Naposledy jste o ni bojoval před dvěma lety v nizozemském Alkmaaru. Neúspěšně...

Hodně smolný zápas, na ten nejde zapomenout. (Plzeň v nastavení inkasovala z penalty vyrovnávací gól a pak padla v prodloužení 1:3, pozn. aut) Vypili jsme si to tam úplně do dna. Doufám, že teď už nás něco takového nepotká.

První překážkou jsou Helsinky, které vyřadily lotyšskou Rigu. Už máte o soupeři dost informací?

Viděl jsem jejich první vzájemný zápas. Hráli docela defenzivně, na tři stopery, šancí tam nebylo moc ani z jedné strany. Určitě to bude opatrné a na nás asi bude, abychom je dobývali a dali nějaký gól.

Berete jako překvapení, že z téhle dvojice uspěly právě Helsinky?

Osobně jsem čekal, že postoupí. Ale když jsem viděl ten první duel, Riga mi popravdě přišla fotbalovější. I v odvetě vedla, byl jsem na vážkách. Ale Helsinky to po penaltách zvládly lépe.

Ve středu ve Finsku vás čeká netradičně zápas na umělé trávě. Je to velká komplikace?

Je to jediná komplikace. Není to ideální, ale na to se vůbec nesmíme ohlížet. Hlavní cíl je postoupit. Umělku prostě bereme jako fakt, popereme se s tím.

Máte s finským fotbalem nějaké zkušenosti?

Ne, vůbec. Tohle bude první.

Helsinky preferují hru tři stopery. To jste si v přípravě v Rakousku vyzkoušeli proti belgickému St. Truidenu a prohráli 1:3.

Ten zápas se nám vůbec nepovedl, po něm jsme se na to hodně zaměřili. Snažíme se to teď na trénincích vypilovat, aby nás tohle rozestavení už nepřekvapilo.

Berete v tomhle dvojutkání roli favorita?

Asi jo. Určitě jsme mohli dostat zvučnějšího soupeře. Ale pozor, jednoduché to rozhodně nebude. Helsinky jsou několikanásobný finský mistr, loni hrály skupinu Evropské konferenční ligy. Musíme se připravit co nejlépe.

Pokud uspějete, máte pohárový podzim v Evropě jistý. Vnímáte tuhle důležitost?

Vnímáme. Pro nás je to hodně důležitý dvojzápas. Naším hlavní cílem je skupinová fáze jednoho z pohárů. A zajistit si jej hned teď by bylo skvělé, abychom měli klid na další práci.

Berete jako výhodu, že odvetu hrajete na domácím stadionu?

Určitě je lepší končit doma. I teď, kdy už vstřelený gól u soupeře nemá takovou váhu jako dřív a rozdíly to trochu maže.

Na druhé straně, pro soupeře hraje fakt, že domácí soutěž už má rozehranou, zato pro vás půjde o první zápasy v sezoně.

Možná jsou rozehranější, ale osobně v tom takový problém nevidím. I v minulosti jsme to tak měli, že hned v prvních ostrých zápasech šlo o Evropu. Jo, možná jeden odehraný zápas v domácí lize by byl fajn, ale nijak mi to nevadí. Náš cíl je uspět, nic jiného než postup nevnímáme.

Je tým vyladěný dobře?

Věřím, že ano. Hodně jsme na hře zapracovali v Rakousku. Výsledky sice nebyly ideální, ale za ty roky už mám zkušenost, že i když v přípravě výsledky vypadají všelijak, mistráky jsou o něčem jiném.

Zapadli do týmu bez problémů i noví hráči? Změn bylo během léta dost.

Noví kluci jsou bez problémů. Je pro ně těžké, aby si zvykli na jiné herní prvky a principy. Přišlo jich dost, na můj vkus opravdu hodně, to jsem asi ještě nezažil. Ale vesměs vypadají velmi dobře, všichni jsou to kvalitní hráči. Pomohou nám.