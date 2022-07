Plzeňský Pilař před předkolem LM: Všichni jsou tu hladoví po úspěchu

„Zjišťujeme informace o vstupenkách na úvodní duel v Helsinkách pro naše fanoušky a budeme je brzy informovat. Každopádně věříme, že nás podpoří jak na venkovním zápase, tak v domácí odvetě, kde budeme spoléhat na fantastickou podporu,“ uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Zatímco pro Plzeň půjde o první ostrý duel v sezoně, Helsinky už mají za sebou čtrnáct zápasů ve finské nejvyšší soutěži. Aktuálně jim patří druhá příčka s šestibodovým odstupem za vedoucím Kuopiem. Přesto je Viktoria před dvojutkáním mírným favoritem.

„Jsem přesvědčený, že v šatně nenajdete žádného hráče, který by nechtěl evropské poháry hrát. Všichni jsou tu hladoví po úspěchu. Na to, co jsem v Plzni zažil právě v pohárech, budu vzpomínat do konce života. Teď do toho musíme dát všechno, abychom to zažili znovu,“ uvedl křídelník Václav Pilař.

Proti Plzni však stojí tým, který je s 31 tituly nejúspěšnějším finským fotbalovým klubem. Domácí zápasy na stadionu Bolt Arena může sledovat až 10 770 diváků. V minulé sezoně zde Helsinky odehrály i skupinu Evropské konferenční ligy.