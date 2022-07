Plzeňský kouč Bílek o Helsinkách, změnách v týmu i cílech pro sezonu

„Teď je pro nás prioritou dvojzápas s Helsinkami, na nic jiného se nesoustředíme. Do té doby žádné změny neplánujeme,“ uvedl na setkání s novináři kouč Michal Bílek.

Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů čeká Viktorii už pozítří ve Finsku. A z klubu čiší, jak je pro něj posun do skupinové fáze jednoho z evropských pohárů klíčový.

Vlastně vůbec nepadají slova o obhajobě titulu. Myslíte i na to?

Náš cíl je jasný. Postup do základní skupiny evropských pohárů. Nezbývá nám nic jiného, než zabrat proti Helsinkám a dostat se dál. Pak vstoupíme do ligy, začínáme v Teplicích. Abychom byli úspěšní, potřebujeme oba začátky sezony zvládnout, což bude náročné. Nejde se soustředit jen na Evropu. Když nám uteče začátek ligy, budeme mít na konci potíže dostat se na pozice zajišťující pohárovou Evropu pro další rok. Proto chceme být úspěšní na obou frontách.

Středeční zápas v Helsinkách odehrajete na umělé trávě. Přizpůsobíte tomu přípravu?

Určitě absolvujeme jeden až dva tréninky na umělém povrchu v Plzni, pak předzápasový v Helsinkách. Myslím, že i z tohoto pohledu je lepší, že druhý zápas hrajeme doma. Budeme znát stav prvního utkání a věřím, že před našimi fanoušky dokážeme sérii rozhodnout.

Jak se vám soupeř jeví?

Čeká nás opravdu těžký protivník. Nebude to tolik o kráse, hlavně o bojovnosti. Hrají rozestavení 3-4-3, což jsme si v přípravě vyzkoušeli. Proti Rize podali velmi slušný výkon. Ale věřím tomu, že jsme na ně dobře připraveni.

Defenziva vypadá dobře. Ale netrápí vás produktivita týmu?

Je pravda, že jsme na soustředění v Rakousku vstřelili jedinou branku. Rozhodně jsme měli dát víc gólů, protože šancí bylo opravdu hodně. V jejich proměňování se musíme zlepšit. Musíme být v šestnáctce agresivnější a důslednější.

Plzeň se dozví možné rivaly pro další předkolo Na dnešním losu v Nyonu se Plzeň dozví možné soupeře pro další předkola evropských pohárů. A UEFA již zúžila možný okruh. Pokud Viktoria přejde přes finské Helsinky, ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na jednoho z těchto tří dvojic soupeřů: Maribor (Slov.) - Šerif Tiraspol (Mold.), Linfield (Sev. Ir.) -BodoGlimt (Nor.), Pjunik Jerevan (Arm.) - Dudelange (Luc). Ty stejně jako Viktorii ještě čeká druhé předkolo. Pokud Plzeň na finském šampionu ztroskotá, přesune se do 3. předkola Evropské ligy. Tam už je los otevřený a v osudí mohou čekat i silní soupeři, mimo jiné Olympiakos, Karabach, Curych nebo Ludogorec Razgrad.

Zdá se, že zatím vsadíte na osvědčenou základní sestavu. Co zatím chybí novým hráčům, aby se do ní dokázali protlačit?

Příchody, které jsme uskutečnili, nám vytvořili větší konkurenci. Díky tomu hráči, kteří tu byli, cítí od nováčků tlak. A to je jedině dobře. Jen konkurence vás může posunovat dál. Věřím, že všichni, kteří přišli, budou posilami. Chtěli jsme tým doplnit na postech, které nebyly zdvojené, to se podařilo. I když pro některé nové kluky není jednoduché hned zapadnout do základní jedenáctky, musím říci, že pracovali výborně, zodpovědně a já jsem s nimi spokojen.

Jak se vám jeví útočník Jan Kliment? V generálce proti Besiktasu vůbec nenastoupil.

Důvod, proč Honza do utkání nenaskočil, je prostý. V Helsinkách nemůže kvůli trestu z minula hrát. Ale jinak si od něj hodně slibujeme. Věříme, že to bude právě on, kdo nahradí Jeana-Davida Beauguela. Víme, že to pro něj není jednoduchá situace, protože minulou sezonu moc nenastupoval. Ale poctivě pracuje a já věřím, že se dostane zpět do formy a bude platný.

Dá se vůbec zacelit odchod Beauguela, který vám k titulu pomohl devatenácti góly?

To je samozřejmě obrovská porce branek. Netroufnu si říct, jestli jsme nyní silnější nebo slabší. Neodešel jen Bogi, odešel i stoper Santos, který nám na jaře hodně pomohl. Myslím si, že až čas ukáže.

Proč jste si do útoku vybrali ještě Reného Dediče z druholigového Třince?

Máme Chorase (Chorého), ale chtěli jsme post hrotového útočníka doplnit o typ dalšího vysokého hráče. René tyto požadavky splňuje. Má urostlou postavu, dokáže podržet balon, je velice důrazný. V přípravě nám to dokázal. Věřím, že mezi útočníky zvýší konkurenci a v některých fázích zápasu bude hodně platný.

Do přípravy naopak prakticky nezasáhl záložník Aleš Čermák. Kdy se naplno zapojí?

U Aleše jsme si mysleli, že zranění není nijak vážné. Měl koňara, ale jeho stav se dlouho nelepšil. Ještě nějaký čas bude trvat, než se zapojí zpět do tréninkového cyklu. Každopádně do úvodu sezony s největší pravděpodobností nezasáhne.

Existuje místo, kde by vás v sestavě ještě tlačila bota?

Příchodem Honzy Sýkory jsme posílili pozici podhrotového hráče. Honza na této pozici nastupoval i loni a zastal ji velice dobře. Jsem rád za to, že k nám přestoupil natrvalo. Netvrdím, že kádr je uzavřený, ale případný příchod dalších hráčů už bude směřovat hlavně na kvalitu. Pokud by se taková šance naskytla, bude nás zajímat.

Těší vás kompaktnost týmu? Kromě přípravy s belgickým St. Truidenem fungovala obrana velmi dobře.

Naše mentalita se nemění. Do všech utkání půjdeme jako v minulé sezoně. Tedy především poctivě dozadu od všech hráčů. Kluci to plnili i v přípravě a tuhle filozofii si vštěpují také nově příchozí hráči. Věřím, že pevná defenziva nás bude držet. Zároveň se mluvilo, že jsme v minulé sezoně pořád hráli defenzivně. Ale po Slávii a Spartě jsme dali v lize nejvíce branek. Takže ani směrem dopředu to od nás asi zase tak špatné nebylo...

Čeká vás náročný start sezony. Počítáte s tím, že sestavou budete dost rotovat?

Počítáme. Věříme tomu, že na podzim budeme hrát evropské poháry a že to bude náročné. Proto je tady kádr kvalitní a široký.