Pohárová hra o stamiliony, začne Plzeň. O jaké peníze české kluby bojují

Úřadující český mistr čekal na soupeře do úterního večera, kdy Helsinky v odvetě prvního předkola Champions League vyřadily lotyšský celek RFS Riga až v penaltovém rozstřelu.

Když Plzeň v nadcházejících dvou týdnech finského šampiona ve dvou zápasech přemůže, postoupí do 3. předkola Ligy mistrů. Co to znamená?

Dál může živit lákavou představu o účasti v noblesní a prestižní soutěži, která se ostatním pohárům zcela vymyká.

Postupem do 3. předkola Champions League si však zároveň zajistí účast minimálně v základní skupině Konferenční ligy, což je pohárová soutěž až číslo tři.

Odměny v pohárech LIGA MISTRŮ

účast ve skupině: 15 640 000 eur (391 milionů korun)

výhra ve skupině: 2 800 000 eur (70 milionů korun)

remíza ve skupině: 930 000 eur (23,25 milionu korun) vyřazení ze 4. předkola: 5 000 000 eur (125 milionů korun) desetiletý koeficient: podle pořadí účastníků to je v případě Plzně minimálně 28 milionů korun, maximálně 142 milionů korun. EVROPSKÁ LIGA

účast ve skupině: 3 630 000 eur (90 milionů korun)

výhra ve skupině: 630 000 eur (15,75 milionu korun)

remíza ve skupině: 210 000 eur (5,25 milionů korun) třetí místo ve skupině = vyřazovací část Konferenční ligy: 300 000 eur (7,5 milionu korun)

postup z druhého místa do vyřazovací fáze: 500 000 eur (12 milionů korun)

postup z prvního místa, osmifinále: 1 200 000 eur (30 milionů korun) desetiletý koeficient: v případě Plzně to bude minimálně 2 240 000 eur, spíše může dosáhnout na částku kolem tří milionů eur (75 milionů korun) KONFERENČNÍ LIGA

účast ve skupině: 2 940 000 eur (73,5 milionu korun)

výhra ve skupině: 500 000 eur (12,5 milionu korun)

remíza ve skupině: 166 000 eur (4,15 milionu korun) postup z druhého místa do vyřazovací fáze: 300 000 eur (7,5 milionu korun)

postup z prvního místa, osmifinále: 600 000 eur (15 milionů korun) desetiletý koeficient: nejlepší tým Konferenční ligy dosáhne maximálně na 1 424 000 (35,6 milionu korun)

Pokud by totiž na dalšího protivníka v kvalifikaci o Ligu mistrů nestačila, dostane šanci v play off Evropské ligy. A z něj neúspěšný půjde do skupiny Konferenční ligy.

Když zdolá dva soupeře, čeká ji Evropská liga. Když tři, bude to Liga mistrů.

„Chceme uspět hned v prvním dvojzápase a mít trochu klid. Plzeň poháry potřebuje,“ poznamenal trenér Michal Bílek.

Potřebuje především peníze. Bonusy od Evropské fotbalové unie (UEFA) jsou pro české kluby nejlepším a největším sponzorem.

O jaké částky se hraje konkrétně?

Plzni by se náramně hodilo, pokud by v kvalifikaci o Ligu mistrů vyřadila dva soupeře a postoupila až do závěrečného čtvrtého předkola. V něm nejtěžší protivníci mohou být Dinamo Záhřeb, Crvena zvezda Bělehrad, Olympiakos Pireus, či FC Kodaň.

Poražený z play off totiž jako bolestné dostane pět milionů eur, což je v přepočtu asi 125 milionů korun, a zároveň půjde do základní skupiny Evropské ligy. To jsou další 3 630 000 eur, v přepočtu asi 90 milionů korun. A pro Plzeň to není nesplnitelný úkol.

Sen je pochopitelně účast v základní skupině Ligy mistrů čili mezi dvaatřiceti nejlepšími kluby Evropy. Bonus za postup je 15 640 000 eur, v přepočtu 390 milionů korun.

Plzeň se do Ligy mistrů probojovala třikrát v historii, v letech 2011 a 2013 se tam probila právě přes tři soupeře v předkolech, v roce 2018 tam postoupila přímo jako vítěz nejvyšší domácí soutěže.

Na další peníze si lze sáhnout díky výsledkům, například za vítězný zápas ve skupině je 70 milionů korun.

To je zhruba suma, kterou obdrží kluby za účast v základní skupině Konferenční ligy. Na tomto příkladu je vidět obrovský rozdíl mezi prestižní Champions League a pohárovou soutěží číslo tři.

Pro Plzeň by Konferenční liga byla aspoň útěchou, v předkolech však musí zdolat aspoň jednoho soupeře.

Pokud by ani to nedokázala, v srpnu pro ni pohárová cesta skončí a do klubové kasy přibude jen mizerných 25,25 milionu korun - z většiny to tvoří částka za neúspěšné 4. předkolo Konferenční ligy (18,75 milionu korun) a také bonus za titul v domácí lize (6,5 milionu korun).

Peníze v pohárech vedle účasti v základní skupině a za dosažené výsledky ještě významně vylepšuje takzvaný bonus za desetiletý pohárový koeficient.

Pro nadcházející sezonu ho má Plzeň nejvyšší ze všech českých týmů, v evropském žebříčku je osmačtyřicátá (57. Sparta, 64. Slavia, 223. Slovácko).

Například pokud by Plzeň postoupila do Ligy mistrů, bude patřit do spodních pater pořadí, nejlépe by byla osmadvacátá z dvaatřiceti. Ale i tak by brala 5 685 000 eur, v přepočtu 142 milionů korun. Minimálně by brala 28 milionů korun.

Když se Viktoria probije do Evropské ligy, mezi jejími účastníky se umístí v první polovině žebříčku a jako odměnu za desetiletý koeficient by si sáhla přibližně na tři miliony eur (75 milionů korun).

V Konferenční lize by byla hodně nahoře, maximálně by však mohla získat 1 424 000 eur (35,6 milionu korun).

Den po Plzni začne pohárová sezona pro Slavii a Spartu. Obě pražská S však odstartují ve 2. předkole Konferenční ligy a nesmí ani jednou zaváhat, aby si zajistila účast v základní skupině. Hrají o 2 940 000 eur, v přepočtu o 73,5 milionu korun.

Sparta příští čtvrtek od 19.00 na Letné hostí Viking Stavanger, Slavia se soupeře dozví ve čtvrtek, bude to vítěz duelu Larne (Severní Irsko) - St Joseph’s (Gibraltar).

Pro čtvrtého českého pohárového zástupce Slovácko začne kvalifikace až v srpnu v Evropské lize. Los 3. předkola je na programu v pondělí 18. července, v osudí budou i Plzeň, Slavia a Sparta.