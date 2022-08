Změny v sestavě? Byl to určitý risk, přiznal plzeňský trenér Bílek

Už to v sobotu s Pardubicemi vypadlo na druhou remízu na úvod sezony. Naštěstí pro Plzeň přinesla souhra krajních obránců patnáct minut před koncem vítěznou branku na 2:1. Holíkův pas uklízel do branky Milan Havel a oslavil tím svůj stý zápas v dresu plzeňské Viktorie. „Je to cenné vítězství, po Evropě jsme ho potřebovali,“ komentoval utkání Havel....