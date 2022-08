Plzeňský debutant Čihák po výhře nad Pardubicemi: Splnil se mi sen

Pardubice se dlouho držely. Jak byste zhodnotil utkání?

Byl to rozhodně těžký zápas. Vydřeli jsme cenné tři body. Takhle jednoduše bych to hodnotil.

Vy jste prožil svůj debut v dresu Viktorie, navíc na domácím hřišti. Mrazilo vás po zádech?

Hodně to pro mě znamená. V mládeži jsem věřil, že to dokážu. Snažil jsem se pro to udělat všechno. Teď se mi to splnilo a jsem nesmírně šťastný. Debutovat v Doosan areně, to je prostě paráda. Musím přiznat, že se mi splnil sen.

Na stadionu opět panovala bouřlivá atmosféra. Užíval jste si to?

Je to parádní. Člověka to žene kupředu. Nedokážu ani popsat, jak je to skvělé. V Pardubicích to takové nebylo. Takhle před plným publikem je to úžasné.

V zápase jste museli prokazovat velkou týmovou sílu. Jak na vás osobně to působí?

Určitě je tady vidět týmový duch. Snažíme se zahrát za jakéhokoliv stavu, za každé situace. Nevzdáváme se. Ukázali jsme to už v Teplicích. Je vidět, že kabina drží pospolu. Máme skvělý tým.

Po triumfech v předkolech Ligy mistrů si připisujete první zářez i v domácí soutěži. Pomůže vám to do dalších dní?

Vítězství je samozřejmě důležité. Na domácím hřišti nesmíme ztrácet body.

Už v úterý vás čeká odvetné utkání třetího předkola Ligy mistrů. Těšíte se?

Strašně moc. Jsem přesvědčený, že tady bude úžasná atmosféra. Přál bych si, aby byl zase plný stadion a fanoušci nás hnali kupředu. Věřím tomu, že společně si dojdeme pro postup.