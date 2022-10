Vrba chyboval. Ale jak moc ovlivnily jeho práci zákulisní čachry v Baníku?

Není to žádná senzace, která by vám vyrazila dech. Pavel Vrba už netrénuje Baník Ostrava. Proč by taky měl? Z jedenácti ligových zápasů vyhrál dva. Můžeme se jen domnívat, jestli renomovanému fotbalovému expertovi náhodou neujel vlak. Od ledna 2020 kroutil angažmá na třech výrazných adresách a nikde nevydržel.