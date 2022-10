Jsem nabitý energií a doufám, že to přenesu na hráče, říká trenér Hapal

Třiapadesátiletý Hapal, někdejší reprezentant, který svou trenérskou kariéru začínal v roce 2003 v Opavě, vedl Baník už v sezoně 2005 až 2006.

„Baník je pro mě na české poměry velkoklub s neskutečnou fanouškovskou základnou. Věřím, že nám fandové pomohou. Důležité bude najít s nimi symbiózu. Vše ale ukážou výsledky,“ prohlásil Hapal.

Neobáváte se, že budete pod tlakem, abyste Baník dostal v lize nahoru?

Vím, že tady je neskutečný tlak. Prožil jsem si ho, když jsem tu působil už dříve. A podařilo se nám ho docela zvládnout. Po tom, co jsem přebral mužstvo, jsme hráli s Brnem o to, kdo nebude poslední. Nakonec jsme skončili šestí a hráli finále Českého poháru, které jsme ztratili na penalty. Pak mi končila smlouva a Baník mi ji neprodloužil. Mám ale krásné vzpomínky. Vyhráli jsme i na Spartě.

K trénování se vracíte po dvou letech. Odpočinul jste si?

Nebylo to tak, že bych dva roky nezavadil o práci. Některé angažmá jsem odmítl i z rodinných důvodů, protože jsem se šestnáct let nezastavil. K tomu mám nemocnou maminku. Toho času jsem využíval, abych byl s ní, s dětmi, i když jsou už velké, s rodinou. Také jsem se sebevzdělával, viděl spoustu zápasů, jezdil jsem po stážích, fotbalech. Jsem nabitý energií a doufám že to přenesu na hráče.

Jak chcete nynější tým oživit?

Nejdřív musíme hráčům trochu vyčistit hlavy a dobře pracovat, trénovat. Musíme je motivovat a vzbudit v nich baníkovské srdce, na které jsem byl zvyklý před těmi šestnácti lety, co jsem tady byl. Vždy tu bylo zažité, že ostravští fotbalisté především hráli srdcem. To bude to nejpodstatnější. Samozřejmě může to skřípat v nějaké kvalitě hry, v nějakých kombinacích, součinnosti, protože hlava přece jenom hraje roli, ale nasazení musí být prvořadé.

Co říkáte složení mužstva?

Spousta lidí tvrdí, že kádr není kvalitní, ale jsem přesvědčený, že je. Teď bude jen na nás vymačkat z něj ty kýžené výsledky.

Vedení si přeje zapracovat do týmu více mladých odchovanců. Souhlasíte s tím?

Musí to jít ruku v ruce. Je tady dost mladých, kteří budou dostávat prostor, ale musí si o něj říct.

I v případě, že se Baníku momentálně nedaří?

Možná je to někdy i snazší, protože mladý kluk má tu hlavu kolikrát uvolněnější než ten zkušenější, který možná cítí větší zodpovědnost.

Trenér Baníku Pavel Hapal na prvním tréninku s mužstvem.

V sestavě Baníku se tuto sezonu dost měnili stopeři. Hráči v obranné fázi často chybovali. Mohlo i to poznamenat výkony?

Beru to jako spojené nádoby. Když z pěti gólových šancí nedáte branku a pak uděláte chybu a dostanete gól, řekne se, že obrana je špatná. Za defenzivu je však zodpovědný celý tým, od útočníka až po gólmana. Doufám, že na tom zapracujeme a chyby dokážeme eliminovat, abychom bodovali.

Není největší problém v tom, že hráči Baníku neproměňují ani ty největší šance?

To je asi vlivem nějakých okolností. Horší by bylo, kdyby ty šance vůbec nebyly. Kluci příležitosti mají, teď je důležité, aby se zklidnili a góly začali dávat.

Mužstvo přebíráte na čtrnácté příčce a před sebou máte těžké zápasy se Slováckem, v Plzni, na hřišti Slavie. Jak náročné vás čekají týdny?

Tak daleko nepřemýšlím. Vím, že do konce podzimu odehrajeme šest, s pohárem sedm zápasů. Budu se soustředit na každé dané utkání. Začínáme v neděli se Slováckem, a to je naše priorita. Asi by vám takto odpověděl každý trenér, ale je to pravda. Nechci teď přemýšlet o Slavii, nebo Plzni.

Je pro vás výhodou, že si do zimní přestávky můžete o složení týmu udělat obrázek?

Možná ano, ale těch zápasů je ještě hodně a můžeme v nich poztrácet spoustu bodů. Nebo získat. Nebudu předjímat, co bude v zimě. Soustředím se na to, co bude teď a to je Slovácko doma.

Kolikrát jste viděl Baník naživo?

Mockrát. Už i za trenéra Smetany. Ale v této sezoně kromě jednoho dvou zápasů jsem žádný jiný neviděl, ale shlédl jsem si situace z jejich utkání. Věnoval jsem se tomu.

Je to hodně jiný Baník, než když jste tu byl naposledy?

Když jsem na Bazaly (Baník tam sídlí a trénuje – pozn. red.) přijel, tak jsem je nepoznával. Od svého minulého působení v Baníku jsem tady nebyl. Je tu nádherné tréninkové prostředí. Určitě se to posunulo, i díky majiteli.

Ostravský gólman Jan Laštůvka (vpravo) a obránce Gigli Ndefe.

Lídrem Baníku je brankář Jan Laštůvka, ale přímo v poli mužstvu pořádný hecíř chybí. Souhlasíte?

Dneska jsem klukům v kabině řekl svůj názor o tom srdíčku, že mi trochu na hřišti schází, že vidím hodně takových hlav dolů, což přinášejí asi ty výsledky, ale je tam i málo mimiky, komunikace mezi hráči v tom dobrém slova smyslu. Když se nedaří, tak se spíše musejí povzbudit. Na to budu hodně apelovat.

Jako váš asistent se do Baníku vrací Jiří Neček. Jakou máte představu o složení realizačního týmu?

S Jirkou jsem tady spolupracoval už dříve. Naše cesty se pak trochu rozešly. Byl jsem spoustu let na Slovensku, zatímco Jirka trénoval v Česku shodou okolností s mým kamarádem (Radoslavem Látalem).

Údajně si přejete jako dalšího asistenta Tomáše Janotku, který v Sigmě Olomouc trénuje U 19?

Rád bych ho přivítal. Víme, že je v Sigmě pod smlouvou. Ale jeho práci sleduju už asi pět let, dokonce trénoval mého kluka. Nehrával pod ním moc často (usmívá se), ale měl jsem velmi dobré ohlasy, viděl jsem jeho práci a věřím mu. Je to pracovitý kluk s velkou energií, což by se nám teď hodilo.

Asistent David Oulehla končí, ale mohl by jako váš asistent zůstat Jan Baránek?

Ta varianta tu je, ale uvidíme, jak se rozhodne. Dostal nabídku trénovat B tým jako hlavní trenér, což je v jeho věku neskutečný krok dopředu. Pokud by to vzal, byla by mezi námi úzká spolupráce.