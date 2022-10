Mikloško o změnách v Baníku: V týmu chyběla energie, Vrba byl za to zodpovědný

„Pavel Vrba je můj kamarád a o to bylo vše těžší. Nemohli jsme to ale nechat jen tak. Tým šel dolů, i psychicky,“ připomněl Luděk Mikloško.

Začátkem října převzal v klubu sportovní úsek a stal se členem představenstva. Do Baníku se vrátil téměř po 33 letech, poté co odešel do West Hamu United.

„Vůbec jsem nečekal, že bych v Baníku pracoval,“ řekl někdejší skaut, který v Anglii, kde hrál i za Queens Park Rangers, působil dvacet let. Později i jako trenér brankářů West Hamu United.

Jak se zrodil váš návrat do Baníku?

Došlo k němu během několika setkání s panem Brabcem (majitelem klubu). Ptal se mě, co bych s Baníkem dělal. Odpověděl jsem mu, co si myslím, že by se mělo zlepšit, aby Baník byl zase tam, kde má být. A pokud mě chce do nějaké funkce, potřeboval bych moc, abych s tím mohl něco dělat. A tak mi navrhl, že budu v představenstvu.

Co chcete změnit, aby se mužstvo vrátilo nahoru a třeba hrálo vysněné evropské poháry?

Zlepšit se musí práce s mládeží, která tu moc nefungovala. Dost talentovaných hráčů nám odešlo. Je potřeba pracovat s nadějnými kluky, aby se posouvali do prvního týmu. Není to jen o tom přeřadit hráče z B týmu nebo dorostu do áčka a nechat ho trénovat jako všechny ostatní. Mladí kluci potřebuji speciální péči, trénovat navíc, aby se posouvali k prvoligovým hráčům. Ti hráči nejsou prvoligoví, jen dostávají šanci prosadit se a učit se od starších.

Jaké máte plány?

Mimo jiné chceme propojit áčko s béčkem, které by také trénovalo i na Bazalech. Snad se to podaří. Trenéři by si zároveň mohli vypomoci a s mladými hráči více pracovat.

Co je potřeba zlepšit u áčka?

Hned bylo vidět, že tak to dál jít nemůže. Museli jsme udělat razantní řez. A ten se stal.

Odvolali jste trenéra Pavla Vrbu.

Ano.

To rozhodnutí přišlo po vašem nástupu do klubu, anebo jste byl o změně přesvědčený už dříve?

Měl jsem možnost chodit na Bazaly už asi půl roku. V lednu mě šéfové Baníku požádali, abych se podíval na brankáře. Viděl jsem, jak se v klubu pracuje, potkával jsem se s hráči i trenéry. Viděl jsem, jak se chovají, jakou mají náladu. A v prvoligovém týmu jsem neviděl žádný život, žádnou energii. Bylo mi jasné, že mužstvo není zdravé, že potřebuje oživit.

Byla to chyba Pavla Vrby?

Byl za to zodpovědný. Trénoval, jak trénoval. Ale chyběla mi tam energie, intenzita. A proto k té výměně muselo dojít.

Čeká v zimní přestávce velký řez i mužstvo?

Máme kvalitní hráče, ale když se s nimi nepracuje, jak má, je to špatné. V pohárovém utkání v Kroměříži (Baník vedl 3:1, ale postoupil až na penalty), kdy hrajeme proti třetiligovému mužstvu, se mi v závěru zdálo, že domácí měli větší sílu než my. Ano, terén byl těžký, ale pro oba týmy. A my jsme nedokázali zápas zvládnout v normální hrací době. Ukázalo mi to, že tým na tom není ideálně kondičně.

Proto přišla změna kondičního trenéra, kdy se mužstva nově ujal Filip Saidl?

Určitě. Chtěli jsme změnu. Chci pracovat i s jinými technologiemi, objednáme nejmodernější GPS, které nám řeknou, jak na tom hráči jsou, a budeme monitorovat prakticky vše. Pak budeme moci předvídat zranění, nebo naopak hráče dostat zpět do ideálního stavu a do hry. Filip Saidl je vynikající kondičák, který tady byl u mládeže. Měl jsem možnost ho půl roku sledovat a poznat. Byl pro mě volba číslo jedna.

Luděk Mikloško při natáčení pořadu Z voleje

Nebude teď chybět mladým fotbalistům?

Ano, musíme najít kondičáka pro mládež, kterou nechci zanedbávat, protože je ve vynikajícím stavu. Kdekdo nadává, že tým U19 na tom není dobře, že nemá výsledky, ale nikdo nevidí, že soutěž hrajeme s jedním z nejmladších celků. Přitom je našlapaný, trénuje fantasticky, v intenzitě. Je to tam dobře nastavené. Teď řešíme propojení tréninkového areálu Vista (v Ostravě-Jih) se Šoupalkou (Základní škola v Ostravě-Porubě), abychom hráče připravovali od žáčků, aby byli nachystaní pro dorost.

Jakou máte představu o výchově mládeže?

Chci, aby tréninky byly pro nejlepší hráče v daném týmu. Ne, abychom se snažili přiblížit hráče zespod těm nejlepším. Takto zpomalujete růst těch nejlepších. To není cesta k tomu, abychom vychovali individuality, ale abychom všechny zprůměrovali.