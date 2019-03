Vrátil se a Karviná zabrala. Takhle musíme pokračovat, řekl Dreksa

Dreksa utkání zvládl, jako by neměl žádnou dlouhou pauzu. „To se vám zdálo,“ usmál se. „Ve dvacáté páté minutě jsem se moc suverénně necítil. Ale kluci mi hodně pomohli. Hráli super. V tom musíme pokračovat.“

A nepomohl jste jim spíše vy svým výkonem, dirigováním obrany, burcování a jistotou?

Nevím, ale když hráč přijde na hřiště po osmi měsících, tak mu musejí spíše pomoci spoluhráči. A tak to bylo, Miňo a Krivi (Rundič a Krivák) vedle hráli super, Buďa před námi fantasticky. Vážně mi hodně pomohli.

A jak jste se cítil v té pětadvacáté minutě?

Přemýšlel jsem, co budu dělat o přestávce. Musel jsem se hecnout, o poločase rozmasírovat, nakopnout se. A musím říct, že ve druhé půli se mi hrálo lépe. Baník pak už neměl tolik jakoby závarů. Bylo to super.



Předvedl jste i nekompromisní odkopy. I to je cesta, jak uspět?

Jednoznačně. Vždyť jsme dostávali strašně moc gólů. Snažil jsem se hrát jednoduše, abych po té pauze neudělal chybu. Vpředu máme silného Wagiho (Wágnera), takže z první jsem se to snažil hrát na něj. Taky předvedl výborný výkon.

Baník vůbec nevystřelil na branku. Je to zásluha výborné práce vaší obrany?

To je dobrý výsledek, Berky (brankář Berkovec) bude spokojený.

Všiml jste si, že v sektoru hostů při tom vašem prvním gólu si fanynky sundaly trika a mávaly jimi nad hlavami?

Viděl jsem to až po zápase v televizi, ve studiu, ukazovali mi to. Klobouk dolů. Holky nám asi pomohly.



Jak moc vás svou energií a pozitivním přístupem zvedl trenér František Straka?

Pozitivní přístup je stoprocentně. Když jsem kluky sledoval před tím a teď, je to ohromná změna. Je tam sebevědomí. Musíme tak pokračovat, protože pohled na tabulku je hrozivý. Pro nás ta výhra pořád nic neznamená.