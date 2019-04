Musíme držet koučovo tempo, nabádá karvinský útočník Ba Loua

„To byl pro nás důležitý zápas. Vždyť jsme na tři body čekali hodně dlouho,“ připomněl dvaadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny, že v lize zvítězili po sedmi utkáních. „Pevně věřím, že nás ta výhra zvedne. Navíc když jsme uspěli s takovým rivalem, jako je Baník. Po dlouhé době jsme odehráli výborný zápas, drželi celou dobu vysoké tempo. Dali jsme do toho všechno a tak musíme hrát i nadále.“

Ostatně Karvinští proti slávistům nastoupili v úplně jiné sestavě než v lize, takže se dá čekat, že i nyní, v neděli od 15.30, ve 27. kole první ligy vyběhnou v Olomouci v jiném složení.

„Pokud ale budeme hrát jako s Baníkem, můžeme být i v těch dalších zápasech úspěšní,“ uvedl Ba Loua. „Jak říká trenér – hlavně to srdíčko.“ Potvrdil, že na minulé ligové výhře má velkou zásluhu trenér František Straka.

„On je tak velký motivátor! Dokazuje nám to na každém tréninku. A stejný je i při zápasech na lavičce. Až by si člověk myslel, že on sám ten zápas hraje. Proti Baníku jsme se snažili udržet jeho tempo,“ smál se Adriel Ba Loua, který po matných výkonech ožil.

Olomouc - Karviná Sledujte v neděli od 15.30 online.

„Mám rád kluky, kteří jsou v situacích jeden na jednoho něčím speciální, a to Ba Loua je,“ prohlásil František Straka. „Má rychlé nohy, dokáže jít jeden na jednoho. A líbí se mi na něm, že je neskutečně skromný člověk.“

Dodal, že si s Ba Louaou i dost povídají. „Umí dobře anglicky. Poslouchá mě, i když někdy nevím, jestli mě vnímá, nebo ne. Ale na hřišti mě pak překvapí, že do hry dá to, co se mu snažím vštípit,“ řekl Straka. „Je to kluk, který má výjimečný talent. A ve svém mládí i výbornou kopací techniku, což proti Baníku ukázal.“

Ba Loua připustil, že proti Baníku podal jeden z nejlepších výkonů v této sezoně, co je v Karviné. „Ale nejsem na hřišti sám. Každý hráč má svou kvalitu a přispívá k úspěchu týmu. Mám obrovskou radost, že jsme zabrali, tak snad to tak půjde i dál.“