Návrat lídra Karviné svědčí. Zastaví Dreksa svou Olomouc?

Devětadvacetiletý obránce třetí zápas v sezoně zvládl, jako by neměl dlouhou pauzu. „To se vám zdálo,“ usmál se. „Ve dvacáté páté minutě jsem se moc suverénně necítil. Ale kluci mi hodně pomohli. Hráli super. V tom musíme pokračovat.“

Spíš se zdálo, že spoluhráčům pomohl hlasitý Dreksa, přirozený vůdce. Navíc silný v soubojích, čímž kolikrát dokáže vynahradit, že nepatří ke sprinterům. „Nevím, ale když hráč přijde na hřiště po osmi měsících, tak mu musejí spíše pomoci spoluhráči. A tak to bylo, Rundič a Krivák vedle hráli super, Budinský před námi fantasticky. Vážně mi hodně pomohli.“

A jak se tedy cítil v pětadvacáté minutě? „Přemýšlel jsem, co budu dělat o přestávce. Musel jsem se hecnout, o poločase rozmasírovat, nakopnout se. A musím říct, že ve druhé půli se mi hrálo lépe. Baník pak už neměl tolik závarů. Bylo to super.“

Návrat si nekomplikoval, předvedl i nekompromisní odkopy, když bylo třeba. „Jednoznačně. Vždyť jsme dostávali strašně moc gólů. Snažil jsem se hrát jednoduše, abych po pauze neudělal chybu. Vpředu máme silného Wágnera, takže z první jsem se to snažil hrát na něj. Taky předvedl výborný výkon.“ Baníku nedovolili Karvinští v čele s Dreksou ani jednu střelu na branku. „To je dobrý výsledek.“

Energií a pozitivním přístupem k němu přispěl také nový trenér František Straka. „Pozitivní přístup je stoprocentně. Když jsem kluky sledoval předtím a teď, je to

ohromná změna. Je tam sebevědomí,“ všiml si Dreksa. „Musíme tak pokračovat, protože pohled na tabulku je hrozivý. Pro nás ta výhra pořád nic neznamená.“

I proto se bude chtít v Olomouci, ve které strávil pět sezon, vytáhnout. V Sigmě toho nezažil málo. Slavil dorostenecký titul, a když si ho pak do áčka vytáhl kouč Psotka, sázel na něj také v předkole Evropské ligy. Má vzpomínky i na bitvy s Evertonem. Účastník světového šampionátu do dvaceti let v Egyptě zaujal, Olomouc ho však tehdy neprodala do Francie ani Turecka. Myslela, že na něm postaví defenzivu, nebo dostane lepší nabídku. Až čas ukázal, že to nebylo z více důvodů správné rozhodnutí.

Dreksa tak před čtyřmi lety poněkud rozpačitě vyměnil Sigmu, jež vsadila na jiné stopery, za ještě druholigovou Karvinou a cizinu si zkusil jen na hostování v ázerbájdžánském Něftči Baku. „Nemá cenu říkat něco jiného – byla to otázka peněz,“ přiznal. „I proto jsem tam chtěl zůstat. Jednal jsem také v Kazachstánu, ale to nedopadlo,“ vysvětloval loni návrat do Karviné.

Sympatický zadák však kořeny zapustil na rodné Hané, oženil se s bývalou volejbalistkou Olomouce Hanou Maléřovou, na vsi postavil dům a založil rodinu. Teď se na Andrově stadionu zase připomene.