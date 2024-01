Plzeň pouští Buchu, záložník má namířeno do klubu MLS v Cincinnati

Ještě to není oficiálně potvrzené, ale fotbalisté Plzně vstoupí do druhé poloviny sezony s největší pravděpodobností bez záložníka Pavla Buchy, který má namířeno do americké MLS, kde má posílit klub FC Cincinnati. Pětadvacetiletý hráč už nenastoupil do sobotního duelu s pražskou Duklou, údajně se již rozloučil s plzeňskou kabinou a odletí za oceán na lékařskou prohlídku.