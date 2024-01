Kádr se posílil i vyztužil, pochvaluje si plzeňský záložník Kalvach

„Cíle máme vždycky ty nejvyšší. Takže v každé z těch soutěží chceme dosáhnout na co nejlepší výsledky,“ hlásí osmadvacetiletý Kalvach, který do Plzně přestoupil v květnu 2019 z rodné Olomouce.

S novým rokem dorazily mrazy, jaký byl první společný trénink s týmem?

Klasicky se na zimní přípravu ochladilo, ale tak je to vždycky. Trénink byl výživný, v pondělí byl první společný na hřišti, což je po návratu vždycky náročnější. Ale věřím, že během příštích dvou týdnů se dobře nachystáme a na soustředění ve Španělsku už to pak budeme jen všechno ladit.

Tým posílili čtyři noví hráči, z toho dva do středu hřiště. Jak velké posily to budou?

Přišli mladí kluci, kteří ve svých klubech odváděli kvalitní výkony. Pro nás je jen dobře, že tady jsou. Přinesou zase něco nového, kádr se posílil i vyztužil. Společně jsme toho zatím moc nestihli, dva dny se trénovalo na skupiny, až v pondělí všichni. Během pár dnů se určitě poznáme lépe.

Jak těžké to bude bez gólmana Staňka, který odešel do Slavie?

Je to zvláštní situace, protože Jindra k nám patřil a byl dlouhou dobu oporou týmu. Teď přestoupil do Slavie a my přišli o skvělého gólmana. Ale tak to je a musíme se s tím srovnat.

Plzeňský záložník Lukáš Kalvach (vlevo) odehrává míč v utkání proti Českým Budějovicím.

Může se ale zdát, že i přes Staňkův odchod je kádr možná ještě silnější. Souhlasíte?

Víme, že máme určitou kvalitu a tu jsme ještě posílili. Sílu jsme měli i předtím, ale po příchodu nových hráčů se ještě zvýšila. Teď je důležité, aby příprava proběhla dobře a hlavně bez zranění. Rozhodnou až ostré zápasy a my na ně musíme být co nejlépe nachystaní.

Jaké budou cíle pro jarní část sezony?

Pro všechny z nás jsou ty cíle vždy nejvyšší. Hrajeme tři soutěže a v každé chceme dosáhnout co nejlepších výsledků. V Konferenční lize čekáme na soupeře a samozřejmě bychom chtěli dojít co nejdál. Jednoznačným cílem bude pokusit se vyhrát MOL Cup, přes který vede cesta do Evropy. V lize nám špička trošku utekla, když jsme na podzim zbytečně poztráceli body. Ale chceme se držet nahoře a ještě se třeba pokusit potrápit první dva celky.

Právě Mol Cup hrajete po delší době na jaře. Přizpůsobíte tomu i přípravu?

V loňském ročníku jsme se daleko nedostali, teď to máme lépe rozehrané. Víme, že je to nejkratší cesta do pohárů, ale pořád jsou před námi tři hodně těžké kroky. Neřekl bych, že bude nějaká speciální příprava. Až pohárový zápas přijde, tak tomu dáme plnou váhu a budeme chtít postoupit.

Nakonec zůstává v týmu i Durosinmi, je to příjemná zpráva?

Rafiu prokázal, že je kvalitní hráč, a určitě nám v závěru podzimu chyběl. Nyní má individuální plán a doufám, že bude co nejdříve připravený, aby nám pomohl.