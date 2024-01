Vždy jsem měl pocit, že za Plzeň budu hrát, usmívá se záložník Valenta

„Vždycky, když jsem jel jako soupeř do Plzně, měl jsem pocit, že tady v budoucnu budu působit. Asi to byl správný pocit a teď je to skvělé,“ prozradil na startu zimní přípravy třiadvacetiletý Valenta.

Jaké tedy byly první dny v Plzni?

Výborné. Plzeň je velký klub, který za posledních deset let získal spoustu trofejí. I tahle sezona je skvěle našlápnutá a já jsem strašně rád, že jsem tady.

Neobáváte se velké konkurence v týmu?

Je pět kluků na dva posty, konkurence je určitě velká. Ale to k takovému klubu, jakým je Viktorka, patří. Budu se snažit prosadit a doufám, že budeme úspěšní jako tým.

Ve Slovácku jste měl výborný podzim. Věříte, že na něj ve Viktorii navážete?

Doufám, že ano. Hrálo se mi dobře a teď je jen na mně, abych v dobrých výkonech pokračoval.

Máte za sebou víc hostování, ale teď jste kmenovým hráčem Viktorky. Je to pro vás ideální?

Není příjemné chodit po hostováních, protože nevíte, co vás kde čeká. Přestup je příležitost se v klubu zabydlet a mít nějakou vizi. Když máte nějaké zázemí a bydlení v místě, kde působíte, tak je to jednodušší. Plzeň projevila zájem už v létě, ale bohužel to nedopadlo. Vyšlo to až teď a já jsem rád, že tady můžu být.

Vybavíte si utkání proti Plzni?

S Plzní jsem hrál snad jen dvakrát v kariéře. Vzpomínám si, že jedno bylo vítězné, a pak v Českých Budějovicích jsme o gól prohráli.

Se Slováckem jste v Plzni vyhráli na podzim 4:1, napadlo by vás tehdy, že v zimě přestoupíte právě sem?

Upřímně, vždycky, když jsem jel do Plzně nebo jsem tady hrál, měl jsem pocit, že tady někdy v budoucnu budu působit. Asi byl ten pocit správný, je to skvělé.

Byl jste ale hráčem Slavie a z té se do Plzně často nechodí, jak vnímáte tenhle fakt?

Rivalita je velká, ale já jsem to tak nebral. Vnímal jsem to tak, že se posouvám do velkého klubu. Takže to bylo pro mě jen pozitivní. Když Plzeň projevila zájem, tak jsem vůbec neváhal.

Jaký bude teď boj se Slováckem o třetí místo?

Nejde o Slovácko. My se soustředíme sami na sebe, budeme chtít vyhrát každý zápas, nekoukáme úplně, jak jsou na tom v tabulce týmy pod námi.

V čem vidíte největší rozdíl mezi Viktorkou a Slováckem?

Zázemí, které se tu vybudovalo, je neskutečné. Jen třeba regenerace, klobouk dolů. Nechci vůbec shazovat Slovácko, ale je vidět, že jsem ve velkém klubu.