Budu šlapat naplno, slibuje nová plzeňská posila Valenta

Stejně jako Červ nastupoval za reprezentaci do 21 let, ale v dresu mateřské Slavie zasáhl pouze do jediného prvoligového zápasu. V nejvyšší soutěži má jinak bilanci 80 zápasů, v nichž zaznamenal sedm branek a dvě asistence. Hostoval v Liberci a Českých Budějovicích, na podzim oblékal dres Slovácka.

„Oba hráči přesně zapadají do naší koncepce. Přejeme si, aby se u nás i nadále rozvíjeli a byli společně s týmem úspěšní,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Ofenzivní univerzál Valenta na sebe upozornil hlavně podzimními výkony ve Slovácku. „Je to pro mě obrovská výzva a budu šlapat naplno. Moc si přeji, aby se nám dařilo,“ hlásila posila Viktorie.

Záložník Plzně Erik Jirka (vpravo) se snaží dostat přes Matěje Valentu ze Slovácka

Spanilou podzimní jízdu Viktorie v Konferenční lize na dálku sledoval, nyní bude společně s týmem vyhlížet osmifinálového soupeře. „Odehrát skupinu s plným počtem bodů je až neuvěřitelné, to se snad ani normálně neděje. Je neskutečné, co Viktorka dokázala. Ve své kariéře jsem neměl možnost hrát evropské poháry a moc se těším, že do toho mohu naskočit.“

Pro Valentu to ale není první zkušenost s plzeňským fotbalem. Jako malý byl v roce 2011 na výjezdu v Barceloně, kde Plzeň poprvé v historii hrála Ligu mistrů, na stadionu rovněž sledoval domácí zápas s Manchesterem City. „S Doosan Arenou mám zkušenosti,“ směje se Valenta. „Ale jako soupeř jsem tady snad nikdy neprohrál. Na to bych teď rád navázal v plzeňském dresu a neprohrával tady dál,“ dodává rodák z Prahy Valenta.