Kdyby bylo jen na mně, nikdo už z kádru neodejde, říká Koubek

„Jsem rád, když je hráčů hodně. A všichni, kteří jsou zde, mají kvalitu. Mně takový stav určitě vyhovuje, otázkou je, jak je to u nich,“ řekl dvaasedmdesátiletý Koubek po prvním společném tréninku Viktorie.

Přišli jste o gólmanskou jedničku, Staněk zamířil do pražské Slavie. Je to pro vás velká komplikace?

Od léta slyším a čtu, že Jindra Staněk má slíbený odchod, pokud přijde zajímavá nabídka. Taková, která bude zajímavá pro něj i pro klub. Takže jsem se od počátku připravoval na to, že taková situace může nastat. Samozřejmě mě překvapilo, že jde o český klub, když se stále hovořilo o zahraniční nabídce. Ale adekvátní nepřišla, nahradila ji ta ze Slavie, pravděpodobně na úrovni jeho vysněného angažmá. Ale podmínky neznám, mě zajímá jen to, co z toho bude pro Plzeň, jaká bude sportovní stránka věci. A myslím, že to vypadá jako dobrý deal. Příchod záložníků Červa a Valenty je pozitivní zásah do kádru.

Mají oba šanci dostat se brzy do základní sestavy?

My víme, kolik v našich systémech muže hrát hráčů. A středových záložníků máme asi pět, když připočtu Pavla Šulce, který je takový podhrot, tak dokonce šest. Na hřišti nebudou všichni a uvidíme, jaký bude vývoj. Ale pro trenéra je dobré, že s tím může manévrovat. Je to dobré vzhledem ke střídání během zápasu, typologie soupeřů. Je tam spousta výhod a my jsme rádi, že máme uprostřed takovou konkurenci.

Z hostování v Bohemians se vrátil Martin Jedlička. Počítáte s ním na post prvního brankáře?

To je také předčasná otázka. Žádný hráč nemá nic jistého. Ať je to brankář, nebo hráč v poli. Nedokážu říci. Máme absolutní důvěru ke všem třem gólmanům, které v současnosti máme. A zejména návrat Martina Jedličky tento post posílil a zatím se to jeví tak, že tím se odchod Jindry Staňka vyřešil.

Už se zdálo, že odejde útočník Durosinmi, o kterého stál Frankfurt. Jenže z transferu na poslední chvíli sešlo. Je z toho hodně zklamaný?

Jaké má pocity on, to nevím. Určitě nadšený nebude. Vnímal jsem to tak, že je to hráč, který je jednou nohou pryč, to neskrývám. Postupně jsem se smiřoval s tím, že ho ztratíme. Ale je tady...

Dá se odhadnout, kdy by se mohl po zranění zapojit do plného tréninku? Zatím má individuální přípravu.

Nedokážu říci, to by bylo hádání z křišťálové koule. Uvidíme, jak to půjde, jestli se vrátí o měsíc dříve či déle. Nyní se připravuje individuálně s fyzioterapeutem a kondičním trenérem, v plánu je, že s námi odletí na soustředění do Španělska. Ale když se zranil, byli jsme schopní Rafia nahradit. Závěr podzimu jsme dohrávali i bez dalšího zraněného útočníka Chorého a také jsme to zvládli. Takže já bych to viděl tak, že kádr je v pořádku.

Na hostování v polském Chorzówě má namířeno záložník Vlkanova. Chtěl odejít sám?

Vyhověli jsme hráči, který necítil, že má v Plzni tolik minut, kolik by si představoval. Řešil svoji nespokojenost s herním vytížením a bylo mu vyhověno.

Další pohyb v kádru už žádat nebudete?

Kádr je na tom dobře, příchodem kluků ze Slavie se hlavně ve středu pole zvýšila konkurence. Došlo k takovému okysličení. Žádného hráče nevyháním, jsem rád, když je jich hodně a všichni, kteří jsou zde, mají kvalitu. Mně takový stav vyhovuje, ale otázkou samozřejmě je, jak je to u nich. Příkladem je právě Adam Vlkanova. Ale tak je to v každém silném mužstvu. Jsou kluby, které mají daleko více hráčů než my, počet kvalitních fotbalistů dělá silnou konkurenci, to je standardní. Zvyšuje se tím výkon, je to hnací motor, musíte se s tím umět vyrovnat. Kdyby bylo pouze na mně, já bych už žádného hráče nepouštěl. Ale ono to tak vždycky není. Hráči mají své manažery, je tady vedení klubu, k tomu moje názory. To vše se musí dát dohromady.

Co si slibujete od estonského útočníka Alexe Tamma, který přišel na zkoušku?

Máme své skautské oddělení, které sleduje určité hráče. Objevil se estonský reprezentant, typ robustnějšího, agresivního hroťáka. Vyniká fyzickými parametry, uvidíme, jaká na tom bude herně. Necháme se překvapit. Je to zkouška, nechtěl bych zatím nic víc slibovat.

S jakými cíli půjdete do jarní části sezony? Stále bojujete ve třech soutěžích.

Na všechny tři budeme brát zřetel. V lize jsme třetí, na stejné úrovni máme silného protivníka v podobě Slovácka. Jsme rádi, že jsme si třemi výhrami v řadě na závěr podzimu udělali v lize určitý náskok a trošku odskočili od smečky dalších pronásledovatelů. I tato mužstva neskrývají, že pošilhávají po pohárech. Konkurence je velká, hlídáme si záda. Odstup pražských S před námi samozřejmě velký, my jsme jim ho dopřáli i domácími ztrátami s Karvinou a se Slováckem, trošku i s Hradcem. Třetí místo v tuto chvíli bereme, budeme si ho hlídat. Abychom se dostali výš, to by znamenalo, že Sparta nebo Slavia začnou mít výrazné ztráty.

Co domácí MOL Cup, odkud může být přímá cesta do evropských pohárů?

Rádi bychom se v domácím poháru pokusili o nejvyšší stupeň, tedy o vítězství. Proč to neříci. Jsou to tři zápasy, uvidíme co přinese ten první v Jablonci. Od semifinále už je možné všechno. Určitě máme za cíl pokusit se pohár vyhrát. A pokud jde o Konferenční ligu, počkáme si na los a uvidíme, jaká bude naše výchozí pozice. Byli bychom rádi, kdybychom mohli konstatovat, že jsme ještě neřekli poslední slovo.