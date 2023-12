Zkrat a nepochopitelné oplácení. Tanko se potrestal sám, řekl Buchta o červené

„A potrestal tak jenom sám sebe,“ uvedl v rozhovoru pro O 2 TV ostravský hráč David Buchta, jenž v první půli zahájil rychlý domácí obrat.

Vedení však Baník neudržel a s nepříznivým stavem 2:3 už proti Slavii nic nezmohl. „Nezlobíme se na něj. Myslím, že z toho bude špatný hlavně on,“ pokračoval Buchta k Tankově vyloučení ze 67. minuty.

Domácí přes početní nevýhodu ještě potrápili hostující defenzivu, vždyť jeden z nejhezčích zákroků předvedl slávistický brankář Aleš Mandous právě proti už oslabenému soupeři, když vyrážel přesně mířenou hlavičku Klímy nad břevno.

„I v deseti se dá něco uhrát, pravda. Snažili jsme se, ale bohužel už jsme tam nic nedotlačili,“ dodal Buchta.

„Hlavně nás srazily školácké chyby,“ doplnil domácí kouč Pavel Hapal. „Velké jsme udělali čtyři. Tři, které vedly ke gólům. Ta čtvrtá byla samozřejmě zmíněná červená karta, to už pak bylo po zápase.“

Abdullahi Tanko z Baníku Ostrava odchází po vyloučení ze zápasu se Slavií.

„A co bych na to řekl? Nevím, ještě jsem s Tankem nemluvil. A ani nemám teď chuť to nějak řešit,“ uzavřel Hapal, kolem nějž při cestě do šaten odcházející útočník jen bez emocí prošel.

Z televizních záběrů pak nebylo dobře vidět, zda Tanko udeřil Douděru i hlavou, byť obličeje obou hráčů byly u sebe velmi blízko.

„Ještě jsem se ptal Doudise, jestli mu něco neřekl,“ řekl na tiskové konferenci slávista Bořil. „Ale prý vůbec nic, takže nevím, proč takhle vyletěl. Prohrál jim zápas. Jednoznačná červená.“

„Podle mě je to naprosto nepochopitelný zkrat,“ řekl televizní expert Petr Mikolanda. „Má písknutý faul, všechno hraje pro něj a Douděru úplně zbourá. U toho ještě vyskočí a použije opravdu velkou intenzitu.“

Právě ta bude rozhodující při dodatečném trestu. O červené kartě není při podobném zákroku pochyb. Jedná se o hrubé nesportovní chování, které se událo navíc v přerušené hře.

Po velmi povedeném podzimu, v němž Tanko nastřílel v lize za osmnáct zápasů sedm branek a spekulovalo se o jeho odchodu, tak pravděpodobně přijde trest, kvůli němuž nigerijský útočník nejenže nestihne start jara 10. února, ale pravděpodobně si nezahraje daleko víc zápasů.

Gigli Ndefe (vlevo) uklidňuje Abdullahiho Tanka v utkání se Slavií.

Vzpomeňme třeba na útočníka Kuchtu, jenž za šlápnutí na brankáře Vliegena v nepřerušené hře vyfasoval pětizápasový trest, nebo obránce Krejčího s Bořilem, kteří za potyčku v derby stáli dvě, respektive čtyři utkání.

Vysoké tresty za fauly loktem dostali třeba mladoboleslavský Komličenko nebo teplický Matula (oba osm).

Kolik to bude za oplácení mimo hru, přednese disciplinární komise tradičně ve čtvrtek v následujícím týdnu.