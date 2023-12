Gól po třech letech a rovnou rozhodující. Zběsilý zápas, ale v euforii, řekl Bořil

Po Jurečkově vracečce dorážel do odkryté brány. Chvíli se ještě čekalo, zda míč opravdu překročil čáru, ale zanedlouho už hvizd sudího spustil oslavy pod hostujícím sektorem, kde Bořila obklopili rozcvičující se Chytil, Douděra a Dumitrescu.

„Musím také pochválit naše fanoušky, že přijeli a podporovali nás. Atmosféra byla fantastická,“ prohlásil slavistický kapitán Jan Bořil, který se v lize trefil přesně po třech letech a 26 dnech.

Předtím dával ligový gól v listopadu 2020 v Opavě při výhře slavistů 6:0.

Krásný okamžik pak zažil rovněž v Ostravě už letos v dubnu, kdy se po více než půl roce po vleklých problémech s kolenem vrátil znovu do hry...

Zdá se, že Městský stadion v Ostravě je váš oblíbený.

Asi jo (usmál se). Jsem rád, že jsem klukům mohl pomoct gólem, že jsme utkání otočili a vyhráli, protože tady se nevítězí lehce. Baník zase ukázal, že má velkou kvalitu. Šli jsme na morál a zaplaťpánbůh to zvládli.

Vzpomněl jste si, jak jste se tady, byť jen na čtyři minuty, na jaře vracel na hřiště?

Určitě, ale hlavně i na ty další zdejší zápasy. Třeba, jak šel Baník stejně jako dnes do deseti, ale utkání otočil a porazil nás. Všechno se mi vrátilo. Vnímal jsem to.

První poločas byl hodně divoký. Souhlasíte?

Byl zběsilý. Oba celky nahazovaly balony, protože trávník nebyl mokrý. Nedalo se na něm kombinovat, kousalo se to, skákalo. Proto jsme hráli všichni jednoduše. Padly čtyři góly, bylo to dost otevřené, tak jsme si v pauze řekli, že musíme hrát trpělivě. Že hrajeme dobře, akorát jsme na minutu vypadli z tempa. Pomohli jsme si standardkou a tou i rozhodli.

Abdullahi Tanko z Baníku Ostrava odchází po vyloučení ze zápasu se Slavií.

Při tom vašem gólu jste míč dotlačil za brankovou čáru. Byl jste si jistý, že tam byl celým objemem?

Byl jsem u toho, takže ano. Akorát jsem se bál, aby gól viděli i pomezní a videorozhodčí. Naštěstí se to potvrdilo, ale věděl jsem to hned.

A pak vám pomohlo i vyloučení ostravského Tanka, který v 67. minutě vrazil do Douděry. Co jste na ten zkrat říkal?

No... Překvapilo mě to, protože to byl normální faul. Ještě jsem se ptal Doudise, jestli mu něco neřekl. Prý vůbec nic, takže nevím, proč takhle vyletěl. Prohrál jim zápas. Jednoznačná červená.

Jak hodnotíte podzim?

Pozitivně. Mohli jsme mít víc bodů, víc gólů, ale jsme rádi, že se držíme v lize i Evropě. V Evropské lize jsme postoupili ze skupiny z prvního místa, chceme dojít co nejdál. To platí i pro MOL Cup a ligu, kde chceme udělat titul. Vždycky máme takové cíle. Uvidíme, co bude na jaře.

Teď bude mít sezona přestávku. Těšíte se na odpočinek?

Určitě, tyhle půlroky jsou vždycky náročné. Máme dvacet dní volna, což je docela dlouhá doba. Zregenerujeme, trošku odfrkneme od fotbalu a pak budeme mít leden na to, abychom se připravili a udělali titul.