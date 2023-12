Rigo o bujarých oslavách se Slavií: Gólů moc nedávám, snažím si to užít

Původně se však spousta lidí domnívala, že se trefil David Buchta, který z téhož místa a touž střelou chvíli předtím srovnával na 1:1 „Slyšel jsem, že hlasatel zahlásil Buchtovo jméno, naštěstí to pak opravil. Snad těch gólů budu dávat více,“ doufá Rigo.

Ostatně Buchta už dříve po jedné ze svých tref říkal, že spoluhráče naučí tu svou šajtli... „Spíše já ho na tréninku učím, ale on toho víc proměňuje v zápasech,“ usmál se Tomáš Rigo.

A co říká tomu, že oba góly byly téměř totožné? „Trénujeme střelbu na tréninku a konečně nám to tam spadlo zpoza vápna,“ potvrdil, že se snažili o častější střelbu. „V minulých zápasech se nám nevyplácelo, že jsme balon chtěli až moc přehrávat do brány, tak jsme si říkali, že na tomto terénu musíme střílet a dneska to tam dvakrát padlo.“

Rigo podotkl, že gól na 1:1 domácí nastartoval. „Po něm jsme měli skvělou pasáž hry, nějakých patnáct minut jsme soupeře tlačili. Škoda, že jsme vedení neudrželi aspoň do konce poločasu,“ litoval.

Proč? „Dva góly jsme jim úplně zbytečně darovali ze standardních situací. To se na této úrovni nemůže stávat. V tom to dneska bylo od nás špatné, dvakrát nám tam balon zbytečně propadl,“ připomněl, že na 2:2 srovnával van Buren po dlouhém autu Tomiče a třetí branku vstřelil Bořil po rohu.

Rigo podotkl, že se snažili slávisty presovat, napadat. „To se nám od nějaké patnácté minuty vyplácelo. Ale je těžké proti nim hrát. Věděli jsme, že jsou naběhaní, že jsou kombinační mužstvo.“