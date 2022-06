Další Brazilec v Pardubicích: Rosa z West Hamu umí zastat vícero postů

V jeho případě na první pohled zaujme adresa, na které dosud působil - byl to totiž londýnský West Ham. Bernardo Rosa nastupoval za jeho juniorku do 23 let a měl možnost trénovat i s českými reprezentanty Součkem, Coufalem a Králem, kteří za West Ham kopou (či kopali) v Premier League.

Vedení pardubického klubu Bernardo Rosa nejspíš, podobně jako před časem Cadu, zaujal svojí fotbalovou univerzálností.

„Můžu hrát záložníka, ale umím i obránce. Ani jeden post mi nedělá problém,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web FK Pardubice.

Technické dovednosti jsou u „kanárka“ předpokládány automaticky, ovšem z West Hamu má Bernardo Rosa i slušný kondiční základ. To přitom někdy bývá u testovaných hráčů z ciziny zásadní handicap.

„V Angli se hraje velmi náročný fotbal, proto o sobě mohu říct, že jsem také dobře fyzicky připravený,“ podotkl Bernardo Rosa.

V Česku chce nabrat další zkušenosti a posunout se v kariéře zase o kus dál. „Těším se, až si zahraju jinou ligu. Všechno bude asi trochu rozdílné,“ přemítal.

Nejdřív však musí přesvědčit pardubické kouče. Na testech je s polským záložníkem Grzegorzem Kotowiczem ze Slasku Wroclaw, plzeňským bekem Václavem Svobodou (naposledy Senica) a brankářem Vlastimilem Hrubým z Jablonce. Což ale rozhodně nejsou jediní novicové v kabině.

Nedávno do Pardubic přestoupili záložníci Matěj Helešic (Opava) a Michal Hlavatý (Plzeň, na východě Čech hrál už dříve), z Ústí nad Labem se vrátil obránce Petr Kurka a na hostování do týmu přibyli další bek Václav Míka (Plzeň), brankář Viktor Budínský a útočník Ondřej Chvěja (oba Ostrava). Řada hráčů už naopak kádr 11. týmu loňské sezony první ligy opustila.