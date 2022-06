Za pásku zaplatím, ale nevím, za kolik to mám, říká pardubická posila Helešic

Bylo znát, že do malého města v Železných horách klub z nejvyšší soutěže nejezdí každý den, hlasatel po celou dobu utkání nezvykle komentoval do místního amplionu a pobízel diváky k fandění.

„Hlasatele jsem během utkání slyšel, ale musím se přiznat, že jsem moc nevnímal, co přesně říká. Bylo to fajn, že i když šlo jen o přátelák, dorazilo opravdu hodně lidí a užili si to. Atmosféra je potřeba,“ pochvaloval si novic v pardubické záloze Matěj Helešic.

Proti Jihlavě odehrál první poločas, ve kterém si dokonce vysloužil kapitánskou pásku.

„Tak to má úplně prostý důvod,“ rozesmál se Helešic, „pásku vždycky dostane někdo nový, aby dal něco do kasy. S pokladníkem jsem ještě nemluvil, takže nevím, za kolik to mám, ale s radostí to samozřejmě zaplatím.“

Po rychlých gólech Davida Hufa a Martina Tomla Pardubice už ve 12. minutě vedly 2:0, po půlhodině hry jihlavský Filip Vedral snížil a konečné skóre určil přesnou ranou k tyči pardubický mladík Dominik Mareš v 54. minutě.

Na startu obou poločasů měla hra velmi slušné tempo, postupem času však bylo hodně znát, že šlo o první utkání na startu sezony.

„Kolem pětadvacáté minuty už bylo vidět, že nám na tom sluníčku docházely síly. Měli jsme měsíc pauzu a člověku pak chvíli zabere, než si zase zvykne na zápasové tempo. V první půli to navíc často bylo nahoru–dolů, protože oba týmy byly na první utkání nažhavené, to pak síly hodně ubývají,“ popisoval Helešic. „Škoda toho gólu, co jsme dostali z rohu, ale myslím, že jinak jsme si to pohlídali dobře a Jihlavu moc k ničemu nepouštěli. Avšak zápas to byl často vyrovnaný,“ dodal.

Pětadvacetiletý hbitý středopolař byl na startu pardubické letní přípravy vlastně první vlaštovkou, po pořádně dlouhé době prvním hráčem, kterého Pardubice získaly na přestup. Helešic totiž po přesunu z Opavy podepsal na východě Čech smlouvu na čtyři roky.

„Jsem moc spokojený, protože Pardubice mi ve všem vyhověly. Pomáhaly mi, abych si našel bydlení a usadil se. Šatna je úplně bez problémů, tak chci tu důvěru v podobě kontraktu na čtyři roky všem splatit. A v prvním utkání jsem se chtěl novým spoluhráčům taky trochu předvést,“ přiznal Helešic.

Další šanci bude mít už ve středu, kdy Východočeši na stadionu Pod Vinicí vyzvou druholigovou Příbram. Utkání začíná v 17 hodin, avšak už si v něm nezahraje testovaný Polák Grzegorz Kotowicz ze Slasku Wroclaw, jenž stejně jako Helešic proti Jihlavě odehrál první půli. Po utkání v Hlinsku se s ním ale trenéři rozloučili.

Na testech tak Pod Vinicí zůstávají Brazilec Bernardo Rosa, Václav Svoboda a Vlastimil Hrubý.