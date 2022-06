To srovnání nás zajímá, těší se pardubický záložník Solil na Galatasaray

„Čeká nás parádní duel, bude to skvělá herní prověrka. Srovnání sil s tak kvalitním protivníkem, to je to, co nás zajímá,“ těší se například záložník FK Pardubice Tomáš Solil.

Oba kluby se na utkání definitivně domluvily během pondělka, hrát se bude 19. července od 19 hodin v osmdesátitisícovém maďarském městě Szombathely nedaleko rakouských hranic na stadionu Haladás Sportkomplexum, jenž pojme téměř devět tisíc lidí a splňuje čtvrtou (nejvyšší) kategorii stadionů UEFA. Otevřen byl začátkem listopadu 2017.

Galatasaray sice v loňské sezoně skončil až na 13. místě domácí soutěže a měnil trenéra, na jeho soupisce však figurují například záložník Arda Turan, jenž několik let nastupoval ve španělské nejvyšší soutěži za Atlético Madrid a Barcelonu, nizozemský reprezentační útočník Ryan Babel či stoper Semih Kaya, který má na kontě 28 utkání za pražskou Spartu.

„Jistě, sezona jim nevyšla, ale pořád je to klub patřící na absolutní špičku tureckého fotbalu. A nikdo mu nevezme, že v minulých letech zanechal hezkou stopu v Evropské lize i Lize mistrů,“ míní Solil.

Pro Pardubice není úplně běžné, že by v přípravném období nastupovaly proti zahraničním soupeřům. V posledních pěti letech se střetly „pouze“ s několika slovenskými týmy a tím dosud nejexotičtějším byl celek Algeciras CF ze třetí španělské ligy na zimním soustředění v Esteponě (1:1). Dvaadvacetinásobný turecký šampion, za nějž v minulosti nastupovali Češi Marek Heinz, Tomáš Ujfaluši a Milan Baroš, tak hraje prim.

„Půjde o jeden z nejzáživnějších zápasů celé přípravy. Jsem rád, že se tahle možnost naskytla,“ pochvaluje si pardubický gólman Jakub Markovič, jenž odchytal první poločas úvodního přáteláku Pardubic s Jihlavou (3:1).