Smlouvu v Pardubicích beru jako návrat domů, říká záložník Hlavatý

„Je to krásný pocit. Vrátily se mi všechny dobré vzpomínky, které na Pardubice mám. Beru to jako svůj návrat domů. Minimálně do druhého domova,“ říká Hlavatý v rozhovoru pro iDNES.cz.

Je postupová sezona s Pardubicemi pořád vaše nejlepší?

Co se týče bodů, tak určitě ano. Postoupili jsme s partou, kterou mám moc rád, bylo to krásné období. Na druhou stranu ale doufám, že teď zažiju ještě hezčí.

Pardubický kádr se dost často mění, máte ještě v kabině nějaké známé?

Je jich dost. A když to nejsou kluci, se kterými jsem tady už hrál, tak jsem je poznal v jiných týmech nebo v mládežnických reprezentacích. Znám většinu a všichni na mě působí velice pozitivně.

Pardubice jste si údajně sám vybral. Jak velké slovo jste při jednáních měl?

Rozhodovalo se mezi Jabloncem a Pardubicemi, kam mě to táhlo. Nechci říct, že jsem si nějak dupnul, ale zvolil jsem je a musím poděkovat i Plzni, která mi vyšla vstříc a uvolnila mě. Moc jsem si to přál a jsem vděčný.

Smlouva na čtyři roky pro vás znamená klid na práci?

Přesně tak. Poslední dobou jsem lítal spíše po hostováních a teď jsem konečně kmenovým hráčem. Dodává mi to sebevědomí a ten zmíněný klid na fotbal, že můžeme začít společně budovat něco dlouhodobějšího.

Pardubice míří na nový stadion, svou novou kapitolu by chtěly stavět především na vás.

Nevnímám to tak, že celý tým bude stát na mně, ale zodpovědnosti se nebojím. Vždycky, když mi spoluhráči a trenéři věří, tak ze sebe dostávám to nejlepší. Především věřím, že vybudujeme kvalitní mužstvo, už na prvním tréninku bylo vidět, že sílu má.

Úvodní sraz v přípravě však provázel obrovský liják a bouřka.

Možná, že to bylo příjemnější, než kdyby byl pařák, ale déšť byl teda o dost intenzivnější, než jsem čekal. Až na blesky to ale bylo v pohodě.

V modelovém utkání jste to párkrát schytal. Byla znát nažhavenost po pauze?

Určitě, já osobně jsem balon neviděl asi měsíc, takže jsem se hodně těšil. Na každém z nás bylo zřejmé, že se chceme předvést a bojujeme naplno.

Kdy začaly s Pardubicemi první námluvy?

Když se pro mě loni řešilo hostování, tak se ozvaly jako první, ale nakonec jsme zvolili Boleslav. Za ten rok jsem byl rád, ale hned po sezoně mi zase pardubické vedení zavolalo a nabídka byla na stole. Nebyl to jednoduchý přestup, musím celému klubu poděkovat za to, jak to vyřešil. Doufám, že budeme všichni spokojení.

O přesunu do Pardubic jste měl osobně jasno hned, ale jaké bylo čekání na finální verdikt?

Docela dlouho jsem byl klidný, ale už 14. června byl v plánu start přípravy v Plzni, takže jsem doufal, že se to stihne vyřešit do té doby, protože je vždycky lepší, když člověk začíná ve svém týmu hned od začátku. Naštěstí to vyšlo, Plzeň byla skvělá, že mě uvolnila do Pardubic ještě před podpisem.

Loni na podzim jste za A tým Plzně odehrál jen pár minut, pak přišel přesun do Boleslavi. Jak byste období bez Pardubic popsal?

Co se týče Plzně, tak tam byla veliká konkurence a nevybojoval jsem si moc příležitostí. Přednost dostali lepší fotbalisté. V Boleslavi to pak už bylo povedenější (čtyři góly a tři asistence ve 25 zápasech) a děkuji klubu za možnost, kterou mi dal, ale teď jsem v Pardubicích a jsem šťastný.

V Plzni jste okusil i duel Evropské konferenční ligy, odnesl jste si z něj něco?

Především motivaci do budoucí kariéry, protože jakékoliv utkání v evropských pohárech je nádherný zážitek. Hraje se v super atmosféře a určitě to chci ještě zažít.