Hostování ubudou, nastane posun, slibuje sportovní ředitel Pardubic

Když FK Pardubice před sezonou oznámí nové jméno na soupisce, většinou jde o příchod ve formě půlročního či ročního hostování. Stejně jako začátkem týdne v případě plzeňského stopera Václava Míky. Měl by se pokusit nahradit Filipa Čiháka, který zamířil druhým směrem na přestup.

Nejen na sociálních sítích si pak fanoušci stěžují „zase jen hostování“, „proč ty Pardubice konečně nepřivedou taky někoho na přestup“. Důvod je jednoduchý. Nejen ekonomická situace klubu tomu zkrátka neodpovídá.

Ještě nedávno Východočeši neměli jistotu vlastního stadionu, bez kterého by nemohli hrát první ligu, výjimku by pak třeba v případě sestupu z ní dost možná nedostali ani Pod Vinicí pro tu druhou. Karty byly de facto rozdané tak, že Pardubice byly sice jednou nohou v lize, ale tou druhou nad pěkně hlubokou propastí. To se pak těžko přesvědčují sponzoři, aby trochu přisypali do rozpočtu.

Zhruba za půl roku ovšem Pardubice klíče od vytouženého vlastního stánku dostanou. A situace se rázem začíná obracet k lepšímu. „Hostování hráčů v našem klubu ubudou. Už v tomto přestupovém okně řešíme dva hráče na přestup a přijdou také asi tři na zkoušku, kteří by se případně stali našimi kmenovými hráči. Řešíme i hostování s opcí, takže v tomto ohledu určitě nastane posun,“ slibuje sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel s tím, že rozjednaných jmen je několik, ale konkrétní ještě být nemůže. „Odkrýval bych karty, což by pro Pardubice nebylo dobré.“

Sám potvrzuje, že liga na vlastním stadionu v Pardubicích klubu poskytne daleko lepší finanční možnosti. „Alespoň v to doufáme. Pořád ale platí, že raději přivedu mladšího talentovaného kluka na hostování, než hráče, který je jak se říká za zenitem a jen hledá, kde si prodlouží kariéru,“ říká Zavřel.

Karla Pojezného (vlevo) si v zimní pauze z Jihlavy pořídil Baník Ostrava, obratem jej však poslal na hostování do Pardubic. Zůstane i v nové sezoně?

Výpůjčky tak přece jen tématem ještě chvíli zůstanou. Tou nejdůležitější, kterou aktuálně Zavřel řeší, je prodloužení hostování dalšího stopera Karla Pojezného. Talent Baníku však bude v první řadě bojovat o pozornost nového trenéra Pavla Vrby v Ostravě.

„Máme takovou gentlemanskou dohodu. Pan Vrba říkal, že pokud Pojezný nebude šlapat na paty Davidu Lischkovi a měl by spíš sedět na lavičce, tak Pardubice budou první, kam půjde hostovat,“ vysvětluje Zavřel.

Jenže něco za něco. Baník si zase v Pardubicích vyhlédl gólmana Jiřího Letáčka. „Je to tak, jednáme o jeho ročním hostování s opcí. Karla Pojezného máme případně slíbeného za něj. Je to podobné jako u Filipa Čiháka, jeho odchod nešel ovlivnit, protože byl smluvně vázaný, ale když jsme pak panu Šádkovi (majitel Plzně) říkali, že chceme Vénu Míku, tak všechno zarazil a poslal ho k nám. Měl ještě nabídku z první slovenské ligy a z Chrudimi,“ poodkrývá Zavřel přestupovou politiku.

A nezaměřuje se jen na hráče. Rád by také pro příští sezonu posílil realizační tým Pardubic. „Chtěli bychom přivést dalšího asistenta trenéra, který by si vzal trochu více na starosti tréninkové jednotky. Kouč Jiří Krejčí by pak mohl tým sledovat s trochu větším nadhledem zvenčí,“ plánuje Zavřel.

Vytipovaná měl dvě jména. U jednoho trenéra dohoda nakonec padla, druhý ještě řeší svoje povinnosti v klubu, kde je pod smlouvou. „Čekáme, jak to dopadne,“ říká Zavřel s tím, že stávající trenéři Pardubic se měnit nebudou.