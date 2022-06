Plzeň přivedla odchovance Čiháka, uplatnila na něj klauzuli

„V Pardubicích jsem měl možnost poprvé nakouknout do první ligy a byla to pro mě ta nejlepší zkušenost. Mým snem ale vždy bylo obléknout na sebe viktoriánský dres v ostrém zápase áčka a jsem hrozně rád, že mám nyní šanci o to zabojovat,“ uvedl Čihák na webu plzeňského klubu.

„Filip se dokázal prosadit v první lize. Je to velmi perspektivní hráč, který nasbíral potřebné zkušenosti a nyní se vrací, aby u nás zabojoval o místo v prvním týmu,“ řekl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Čihák před loňským přestupem do Pardubic ve východočeském celku od roku 2019 hostoval a pomohl mu k postupu do nejvyšší soutěže. V ní dosud nasbíral 46 zápasů, dal tři góly a zaznamenal čtyři asistence.

„Plzeňský klub uplatnil smluvní klauzuli o zpětném odkupu hráče, což byla jeho podmínka ve chvíli, kdy jsme Filipa do Pardubic kupovali,“ uvedl na webu Pardubic sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. Podle něj byla tato možnost ve hře již v zimě. „Tentokrát Filip opravdu odchází. Jeho rozhodnutí chápeme. Vrací se do klubu, který ho vychoval. Navíc tam, kde trénuje jeho otec a v B-týmu nastupuje bratr Adam,“ dodal.

Čihák je pátou letní posilou Plzně. Do týmu trenéra Michala Bílka již přišli záložníci Václav Pilař, Kristi Qose, útočník Jan Kliment a brankář Martin Jedlička.