Trenéři mají naši plnou podporu, ujišťuje šéf pardubického fotbalu

Východočeši zatím vyhráli jen jeden zápas z osmi, vypadli ze třetího kola poháru s druholigovou Jihlavou (0:2) a musí hledat cestu ze šlamastyky. Ve městě se začalo špitat o výměně trenérů, tu ale sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel odmítl.

„Ani jeden ze šesti akcionářů v pardubickém klubu tuhle myšlenku nevyslovil. Realizační tým má u nás plnou podporu,“ uvedl.

Židle pod koučem Jiřím Krejčím se měla údajně zvrtnout ve chvíli, kdy by Východočeši z následujících čtyř utkání vydolovali méně než šest bodů. Co se týče Krejčího možných nástupců, mluvilo se o Dušanu Uhrinovi ml. nebo Pavlu Hoftychovi. Jakákoliv ultimáta jsou ale podle Zavřela tabu.

„Tyto informace jsou holý nesmysl. Výměna trenérů určitě není na pořadu dne a už vůbec to není první krok, který bychom učinili pro zlepšení sportovních výsledků,“ zopakoval Zavřel.

Pro celou organizaci je to jen a jen dobře. Pardubice dlouhodobě vystupují jako rodinný klub a jakákoliv velká gesta, jakými často jsou právě odvolání trenérů, by je poslala do hrobu.

Obzvlášť když na střídačce stojí srdcař Jiří Krejčí, který v Pardubicích coby trenér prošel snad všemi kategoriemi. V místním specifickém prostředí by se navíc i kvůli financím jen těžko hledal kouč, který by pro klub takovým způsobem dýchal. To je nakonec případ i druhého trenéra Jaroslava Novotného. U nich příčinu dosavadního letošního nezdaru hledat nelze.

Klub musí volit postupné kroky

Je jasné, že klub se musí zprofesionalizovat, ale postupně. V první fázi by se měli majitelé zaměřit především na to, aby do Pardubic nemusela chodit tak velká řada hráčů na hostování. Trochu přitlačit a sehnat dva tři hotové hráče na přestup.

V minulých letech se sice Pod Vinicí vypůjčování od předních klubů vyplácelo, ostatně právě plejeři jako Michal Hlavatý, Michal Kohút nebo Pavel Zifčák se dost výrazně podíleli na postupu do nejvyšší soutěže. Letošní sezona však ukázala, že donekonečna takové štěstí mít klub nebude. Hodně si sliboval například od dvojice slávistů Lukáše Červa a Michala Berana, oba ale (zatím) zůstávají za očekáváním.

„I současný hráčský kádr má naši podporu. V týdnu jsem byl za klukama v kabině, ale spíš abych je podpořil, než abych jim něco vyčítal. Pořád věříme, že se vše v dobré obrátí. Pokud ne, hráči budou to první, co se bude řešit. To je sice možné až v zimním období, ale klidně třeba tři vyměníme,“ připustil Zavřel.

Ten bude v sobotu v Ďolíčku sledovat další duel Pardubic, ve kterém od 16 hodin nastoupí proti vedoucí Plzni. Pro Východočechy, kteří se snaží vybřednout z krize, tedy ne zrovna ideálnímu soupeři.

„Uvědomujeme si, že nás teď čekají doma zápasy, ve kterých je reálné, že přijdeme o další body (v polovině října přijede také Sparta, začátkem listopadu Slavia). Je proto potřeba se víc zaměřit na utkání venku, abychom to nějakým způsobem dohnali,“ řekl Zavřel. „Musíme se vrátit k tomu, s čím jsme v první lize začínali loni. To znamená větší pracovitost, víc zodpovědnosti a soustředění se na obranu, protože jsme začali dostávat víc gólů, než je zdrávo,“ dodal.

Tomu by mohl zabránit i pomalu se vracející brankář Marek Boháč, který již po zranění odchytal jeden zápas za „béčko“ a zmíněné úterní pohárové utkání v Jihlavě.