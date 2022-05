Pardubice splnily misi „nový domov“. Pak s klidným srdcem skončím, řekl kapitán

„Pár let na nový stadion v Pardubicích čekám, pak třeba budu moct s klidným srdcem skončit, až si tam zakopeme,“ řekl osmatřicetiletý kapitán Jan Jeřábek po sobotním posledním kole nadstavby a výhře 2:0 v Teplicích, která jeho mužstvu zajistila přímou záchranu.

Scénář je následující: ještě podzim stráví Pardubice ve Vršovicích, jejich nový Letní stadion stavaři předají městu v lednu 2023 a od jara už bude tým ve svém.

„Málokdo si dokáže uvědomit, že my hráli dva roky jen venku. Pořád v autobuse, pořád na cestách, což je hrozně náročné,“ vnímal trenér Jaroslav Novotný. „I proto je záchrana obrovsky cenná. Musím ovšem říct, že na Bohemce nám vytvořili skvělé prostředí, sedlo si to a my se tam cítili doma. Vždyť i Bohemku jsme v Ďolíčku třikrát porazili, svědčilo nám to tam. Věřím, že si to přeneseme i na pardubický stadion.“

Třeba Jeřábkovi putování za zápasy zrovna nevoní. „Cestování v autobuse nemám rád, každý týden jsme v něm strávili hodinu a půl. Pro mě je to horší než pro jiné kluky, ale jsem rád, že jsme ligu uhájili. A doufám, že v ní vydržíme dlouhodobě.“

S nováčkovskou euforií v zádech a sehraným kádrem skončily Pardubice loni sedmé, letos se mořily v nadstavbové skupině o udržení. Přestože do ní vstupovaly z předposledního, tedy barážového místa, nakonec ji ovládly díky čtyřem vítězstvím a jedné remíze. Obsadily konečnou 11. příčku.

„Moc lidí už s námi nepočítalo, ale semkli jsme se. V těchhle zápasech je důležité nedostat gól, což se nám dařilo, vyhrávali jsme 1:0. Šanci si nějakou vždycky vypracujeme,“ zdůraznil Jeřábek.

Pravidlo, že druhý rok po postupu bývá složitější, se potvrdilo i v případě Pardubic. „Hodně lidí to před sezonou zmiňovalo, ale podle mě jsou ty sezony stejné. Jde o to, jak si sedne kádr – a u nás se udělalo dost změn. Než začne chemie týmu fungovat, chvíli to trvá. Horší výsledky nebyly tím, že šlo o druhý ročník po postupu,“ tvrdil kapitán. A trenér Novotný přikývl: „Bodů letos máme taky dost. Ale ztratili jsme nějaké klíčové hráče a nějaký čas vzalo, než se mužstvo zformovalo.“

Podzim proto nebyl tak výrazný. „Tehdy nám chyběla stabilní sestava v defenzivě, pořád jsme měli zranění, červené karty, sestava rozházená. Na konci sezony se to konečně v obraně poskládalo a nedostávali jsme góly. Nadstavba byla excelentní, záchranu jsme si zasloužili,“ podotkl trenér Novotný.

V posledním kole v Teplicích stačil hostům bod, nakonec proti improvizované sestavě soupeře, který se šetřil na baráž, získali všechny tři. „Úleva je obrovská,“ doznal Jeřábek. „I když jsme se v zápase dlouho hledali, kluci to zvládli fantasticky,“ děkoval Novotný.