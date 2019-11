Trápení opavských fotbalistů trvá i po Spartě. Nevítězí, nestřílejí góly

„Je to dlouhá doba. Máme obrovské problémy dát gól. Nemůžeme to protrhnout, ale dnešní výkon špatný nebyl,“ řekl opavský záložník Pavel Zavadil. „Spartu jsme nepustili skoro do žádné šance až na ten první gól, kdy... Nechápu, jak to tam mohlo být takto otevřené. Byl úplně zbytečný.“

Na pravé straně opavské sestavy najednou chyběli obránce Žídek i záložník Stáňa. „S Žiďasem jsme byli vpředu. Balon se smolně odrazil a to už se protiútok blbě zachytává. Sparta má rychlé krajní hráče,“ řekl Bronislav Stáňa.

„Když přecházíme do útoku, chodíme s krajními beky nahoru, abychom přečíslili soupeře,“ popsal rozhodující situaci stoper Jaroslav Svozil. „Lacině jsme ztratili míč. Sparta umí rychle vyrazit dopředu. Vindheim to dobře vyřešil. Ale měli jsme celý zápas na to s tím něco udělat. Bohužel nic.“

První půle byla z opavské strany matná, ale po přestávce domácí dokázali sparťany pořádně zatlačit. Jenže nejnebezpečnější byly během celých 90 minut přímé kopy Zavadila.

„Ten první byl z velké dálky, tak jsem zkusil ránu, ale gólman míč vyrazil,“ uvedl Pavel Zavadil. „Druhý byl z celkem dobré pozice. Foukal vítr proti nám, a tak jsem chtěl střelu víc utáhnout, aby balon letěl. A šlo to těsně nad.“

Opavský trenér Josef Dvorník je přesvědčený, že by utkání slušela remíza. „Z naší strany to byl pracovitý, bojovný výkon,“ podotkl. „Můžeme se bavit o kvalitě dohrávání útoků v posledních dvaceti pětadvaceti metrech. S kádrem, který tady máme a jemuž plně důvěřuji, se s tím musíme popasovat lépe.“

Speciální byl nedělní duel pro útočníka Sparty Libora Kozáka. Na opavském stadionu, z něhož v 18 letech zamířil z tehdejší druhé ligy do Lazia Řím, nastoupil po 12 rocích.

„Bylo to velké. Po takové době jsem se tady těšil, ale snažil jsem se tím nezabývat a soustředit se na zápas. S úvodním hvizdem ze mně vše spadlo. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl Libor Kozák, jehož potěšili opavští příznivci, když před utkáním vyvolávali jeho jméno.