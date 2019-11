Už to bez vítězství začíná být hodně dlouhé, mrzí opavského Svozila

„Pořád si říkáme, že teď už to zlomíme, ale série bez výhry bohužel pokračuje. Už to začíná být hodně dlouhé,“ dodává Svozil.

Nejen, že vám chybějí body, ale nedáváte ani góly. A proti Spartě jste měli i málo šancí, že?

To je klasická bolest, ale chyba je, že jsme zase jako první inkasovali. Naposledy jsme vstřelili první gól v Mladé Boleslavi, což je pravěk (ve 3. kole 28. července). Chtělo by to dát první gól a pak třeba na úkor fotbalu betonovat. Jenže my musíme vždycky dohánět ztrátu. Bez šancí však góly nepřijdou. Ve zlomových okamžicích nám pomáhaly i standardky, ale teď si nepomůžeme ani jimi. Musíme dát nějakou šmudlu.

Je těžké vyrovnat se s tím, že jste v lize třináct utkání nevyhráli a čtyři sta minut nedali gól?

Nesmíme to mít v hlavách, i když se to lehce říká a hůř dělá. Do repre pauzy by nám pomohl jakýkoliv bodový zisk, pak už musíme bodovat naplno. Jinak nemáme v lize co dělat.

Může vám pomoci hra se dvěma vysokými útočníky, s nimiž jste nastoupili v poháru proti Jablonci a v lize proti Spartě?

Mohlo by to být ono, protože Renda Dedič si s Vencou Juřenou umějí vyhovět. I pro nás obránce je to fajn, můžeme poslat dlouhý míč na dva hroťáky.