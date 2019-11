Opavští fotbalisté nedali gól 400 minut. Ale doufají, že nejsou odepsaní

Příbram, Mladá Boleslav, Baník Ostrava, Jablonec a Zlín. To jsou soupeři Slezského FC Opava ve zbývajících kolech podzimní části první ligy.

Tím nejbližším je čtrnáctá Příbram, na kterou ztrácejí jen tři body a na jejímž hřišti nastoupí v sobotu. „Nejsme úplně odepsaní, ale špatné výsledky nám nepřidávají na psychice. Každý den se o tom s klukama bavíme. Nemůžeme se v tom plácat, ale hlavně potřebujeme už teď v Příbrami urvat nějaký bod,“ řekl opavský záložník Bronislav Stáňa.

„Samozřejmě že výsledky se projevují na náladě, ale v týdnu se snažíme být pozitivní,“ uvedl nejzkušenější opavský fotbalista Pavel Zavadil. „Nemá smysl se dívat dozadu, ty prohry už stejně nevrátíme. Ale musíme se konečně trefit. Směrem dopředu se strašně trápíme.“

To potvrzují i další hráči.

„Je to trápená. Potřebujeme se chytit nějakým gólem. Říkáme si to však každý zápas, ale takové to že musíme, musíme... Nevím,“ povzdechl si Stáňa.

Opavští v předešlých zápasech s Jabloncem a Spartou nezklamali, byť v útoku byli opět bezmocní. „My se před Spartou připravujeme na to, abychom ze začátku nedostali gól, a dostaneme ho,“ uvedl Stáňa.

Slezský FC prohrával od 10. minuty.

Pavel Zavadil předpokládal, že výkon proti Spartě bude dobrý. „Zápasy proti silnějším týmům nám vyhovují, protože nemusíme tvořit. Bylo to vyrovnané utkání, ale my nejsme efektivní a neumíme se dostat do šance. To je problém.“

Trenér Josef Dvorník potvrdil, že vyložené šance neměli. „V předešlých zápasech jsme se ale do zakončení dostávali. Beru to, jak to je. S hráči, které máme, pracujeme na tom, abychom se zlepšili. Po podzimu si vše vyhodnotíme a tam, kde máme problémy, budeme muset posílit,“ řekl Dvorník.

Jasné je, že největší potíže mají Opavští v útoku. Se sedmi vstřelenými brankami jsou nejhorší.

Nejnebezpečnější jsou při standardních situacích Pavla Zavadila.

Josef Dvorník to připustil, leč dodal: „Naše hra není postavená jen na nich. Smůla je, že balon ze standardek nespadne na hlavu nikomu z našich hráčů. Jsme však schopní prosadit se i ze hry, jako tomu bylo na hřišti Bohemky. Tam nám vycházely i kombinace.“ Vše je však zatím marné.

Góly citelně chybějí.

„Potřebujeme se odrazit od bojovnosti, ale i v ní musíme ještě přidat,“ prohlásil Bronislav Stáňa.