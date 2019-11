Střelecká kletba trvá. Karvinští se doma první výhry stále nedočkali

„Top fotbal jsme proti Jablonci asi nehráli, ale naše situace je špatná, takže jsme se spíše zaměřili na nulu vzadu,“ řekl karvinský záložník Vojtěch Smrž.

Karvinský brankář Martin Pastornický, který se do branky vrátil po deseti kolech, je přesvědčený, že si další porážku nezasloužili.

„Obrana šlapala slušně, ale nesmíme se nechat přeskočit jako u toho gólu, u takových balonů musíme být první my. K tomu nevyužijeme šance, takže znovu vyjdeme bodově naprázdno,“ povzdechl si Pastornický.

Karvinští už 443 minut nedali v lize gól. „Série bez vstřelené branky je dlouhá, ale nezbývá než makat a dál se poctivě připravovat tak, abychom tu kletbu zlomili,“ prohlásil karvinský trenér František Straka.

Podotkl, že se snaží hrát jednoduše. „Ale potřebujeme míč udržet na hrotech a ty doplňovat středovými hráči. A chybí nám v koncovce i více klidu,“ řekl kouč.

„Za celý podzim jsme doma vstřelili jen dva góly, což je málo,“ připomněl Smrž. „Na tom musíme zapracovat. Jablonečtí měli jednu slušnou šanci, ale ukázali kvalitu, když nám reprezentační útočník Doležal dal gól.“

To bylo v 77. minutě. Smrž připustil, že do té doby cítil, že by alespoň bod mohli uhrát. Sám však jednu dobrou příležitost neproměnil, když nastřelil gólmana. „Jo, byla to šance hned na začátku. Zkoušel jsem to bodlem... Kdybych to dal kamkoliv jinam, asi by byl gól, ale byl jsem už hodně blízko brankáře, moc prostoru jsem neměl. Balon se ještě odrazil ke Galuškovi, byla tam trma vrma, jenže trefil mě.“

Co s tím?

„Z toho utkání si máme co vzít,“ odpověděl Vojtěch Smrž. „Byly tam hlavně ve hře dozadu dobré pasáže. Dostáváme se i do šancí, ale tam musíme zlepšit kvalitu zakončení.“ Příští utkání čeká karvinské v pátek od 18.00 v Ostravě proti Baníku, jemuž doma podlehli 1:2.