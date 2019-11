Kozák po dvanácti letech v Opavě: Měl jsem velkou motivaci, užil jsem si to

Jaké to bylo vrátit se domů?

Měl jsem velkou motivaci, hodně jsem se po takové době těšil. Ale snažil jsem se tím nezabývat a soustředil se na zápas. S úvodním hvizdem ze mě vše spadlo a hrálo se mi dobře. Zvládli jsme to. Užil jsem si to.

Měl jste v hledišti rodinu a známé?

Celou rodinu, kamarády, o to víc jsem se chtěl ukázat. Před utkáním jsem byl možná trochu přemotivovaný, měl jsem toho zájmu už dost. Ale jak jsme začali hrát, byl to pro mě zápas jako každý jiný.

Ve druhém poločase jste měli dobré příležitosti, ale neproměnili je. Nepomysleli jste na zápasy jako v Teplicích, kdy se vám to vymstilo a přišli jste o výhru?

Ne, šli jsme si za výhrou, skákali jsme do střel, do hlav. Zvládli jsme to. Ale sám jsem asi promarnil ty největší příležitosti. Mohl jsem je řešit lépe, takže z toho pohledu tam z mé strany určitě něco chybělo. Snad jsem si to schoval na příště. Celkově jsme ale mohli finální fázi zvládnout s větším přehledem, být klidnější v koncovce. Ale i takový zápas je důležité vyhrát.

Jak náročné byly souboje s opavskými stopery?

Kluci byli pořádně nachystaní, bylo to tvrdé, ale všechno férové. Ten zápas mě bavil. Samozřejmě i pro ten výsledek.

Poprvé v sezoně jste i s pohárem vyhráli třikrát za sebou. Je to znát na náladě v kabině?

Pomůže nám to. Je to mini šňůra, ale hlavní je, že naše výkony šly nahoru. Je znát, že se naše hra lepší a lepší. Pohárovou výhru jsme potřebovali potvrdit. Máme základ, od něhož se můžeme odpíchnout a získat sebedůvěru.

Jak důležitý je pro vás Nor Andreas Vindheim, který svým gólem utkání v Opavě rozhodl?

Už v poháru hrál suprovně. I proto nastoupil v základu. Známe jeho kvality z tréninků a dneska to přenesl do zápasu. Ten gól byla práce navíc. Vyřešil tu situaci výborně.

Kanga dostal zbytečnou žlutou kartu za zdržování, když pomalu střídal, takže vám bude příště v Jablonci chybět. Je to pro vás velká ztráta?

To ano. Je to kvalitní hráč, ale máme dost hráčů, abychom ho nahradili.