Vichr a ostrý trénink. Běžky bývaly horší, usmál se slávista Kúdela

„Tady je opravdu super trávník, užívám si to. Je to tu pro nás perfektně nachystané, na takovém povrchu je to radost,“ pochvaloval si milimetrově zastřižené a čerstvě nalajnované hřiště v portugalském Lagosu, kde je vedoucí tým ligové tabulky od pondělka na soustředění. „Navíc to máme z hotelu pár kroků, což je paráda - nebývá to úplně zvykem.“

Ve středu slávisté v silném větru odtrénovali zhruba hodinu a půl v poměrně ostrém tempu: nejdřív dlouhé minuty kroužili po obvodu dvou travnatých ploch, co chvíli zazněl pokyn ke sprintu.

Když čistě běžecká část skončila, následovala cvičení zaměřená na souhru v rychlosti na malém prostoru, rychlý presink a na závěr ještě nácvik střelby. K tomu odpolední posilovna či individuální tréninky.

Den po zápase s čínským Pekingem Guoan vás trenéři nešetřili, že?

Trénink byl uzpůsobený úternímu utkání, všichni jsme v něm odehráli jen poločas a potřebovali jsme to ještě trochu doběhat. Navíc je fakt, že soupeř nebyl až tak kvalitní, byl tam znát rozdíl. Proto jsme do toho museli na tréninku trochu víc šlápnout.

Je běžné, že i na herním soustředění trénujete v takové intenzitě?

Jo, to je. Kondiční část máme sice už za sebou, ale pamatuju si že už v Liberci to za pana Trpišovského bývalo i v téhle fázi náročnější. Člověk si zvykne, ví co ho čeká a teď už mi to ani nepřijde.

Nejsou tréninky ve Slavii ještě o něco drsnější než v Liberci?

To bych neřekl. Asistenti se to snaží trochu korigovat, hlídat, s trenérem se o tom hodně baví. On tomu samozřejmě dává tu hlavní myšlenku, ale přijde mi, že ve Slavii je to hodně podobné jako v Liberci. Už je tu přes rok, i ostatní kluci si na to zvykli a nikdo s tou náročností nemá problém.

Slávistický stoper Ondřej Kúdela při tréninku v Kodani.

Zažil jste trenéra, který by na fyzickou přípravu dával takový důraz jako Jindřich Trpišovský?

Těžko se to porovnává. Dřív, když jsem začínal, ještě nebývala v zimě skoro žádná dovolená, hned se jelo na kondiční soustředění na hory, běhalo se ve sněhu, do toho běžky... To bývalo možná náročnější.

Od toho čeští trenéři postupně upustili, teď už běžky nevyužívá skoro nikdo.

A je to dobře. Už za pana Koubka v Boleslavi jsem zažil během jedné zimní přestávky dvě soustředění v teple, což bylo super. Fotbal se posouvá a příprava v takových podmínkách vám vždycky pomůže. Určitě je to lepší než se trápit v mrazech na umělce. To už mi snad víc vyhovovala i škvára, kterou jsem jako mladší taky zažil. Ale tady je to něco úplně jiného, pro přípravu ideální.