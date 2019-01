Zlomený nos? Jsou horší věci, ví kouč Slavie. U lékaře předběhl Mascherana

Bizarní historka se odehrála v nemocnici v portugalském Lagosu, když slávistický trenér dorazil na kontrolu se zlomeným nosem. Mascherano, který se nedaleko připravuje s čínským klubem Hebei China Fortune, musel počkat, až doktor zkontroluje, jak se Trpišovského zlomenina hojí po operaci.

„Já Mascherana ani pořádně neviděl, koukal jsem do mobilu. Až vedoucí týmu Standa Vlček mě na to upozornil,“ vypráví dvaačtyřicetiletý kouč v rozhovoru, který vyjde v sobotní MF DNES. „Operoval mě portugalský doktor, jeho syn studoval v Plzni. Povídali jsme si o Česku, že to tam zná. Při kontrole si mě rychle vybavil, tak jsem šel na řadu hned.“

Předtím musel Trpišovský přetrpět operaci a následnou noc v nemocnici, na hotel Cascade se dostal až v úterý ráno. To vše kvůli kolizi při tréninkovém bagu, do kterého se vždy rád zapojoval spolu s hráči.

Platit to bude i dál, ale zřejmě už bez trestných kotoulů, které zranění zapříčinily. Právě při jednom z nich došlo na nezaviněnou srážku s obráncem Janem Bořilem, po které se z přelámaného nosu okamžitě spustila krev a následoval rychlý převoz do nemocnice.

„Teď ještě kluci budou dál hrát bago s kotouly, aby si třeba taky někdo vyzkoušel to, co já. Ale až se znovu zapojím, hned je zruším,“ vtipkoval slávistický trenér. Kvůli kurióznímu zranění má sice nos oblepený náplastmi, pod kterými se skrývá pevná dlaha, ale potíže postupně odeznívají: „Lepší se to každým dnem. Sice to trochu život komplikuje, ale jsou daleko horší věci.“

V dlouhém rozhovoru pro sobotní MF DNES vypráví mimo jiné o tom, jak si zvykal na tlak ve Slavii, kolik času týdně fotbalu věnuje, jak si od něj (ne)dokáže odpočinout a čeho by se tým měl držet na cestě za titulem.