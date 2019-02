Z mrazu do oázy. Slavia už trénovala, Trpišovský musel do nemocnice

Právě tam, v dvacetitisícovém městě Lagos, zasazeném do nejjižnějšího cípu země, stráví slávisté následující necelé dva týdny. První zimní soustředění prožili ve španělské Marbelle a také pro druhé si zvolili místo, kde najdou ideální podmínky pro přípravu.

„Týdenní mikrocyklus v Praze jsme chtěli hlavně kvůli našim fanouškům, aby nás během zimy viděli. Ale tady jsme našli skvělé prostředí pro tréninky i klimatické podmínky,“ těší Jaroslava Köstla, asistenta kouče Jindřicha Trpišovského. „Určitě je výhoda, že máme tréninkové hřiště hned vedle hotelu, protože tam mohou probíhat i individuální tréninky. Můžeme se kdykoli během dne sbalit a pilovat s některými hráči věci, ve kterých mají nedostatky.



Skutečně - na tréninky slávisté nemusí dojíždět, stačí vyjít skrz otočné dveře z recepce hotelu, seběhnout z kopečka a jsou rovnou v areálu sestaveném ze dvou perfektně připravených travnatých ploch.

V tom spočívá první velká výhoda. Tou druhou je stabilní počasí: jih Portugalska je v rámci Evropy unikátní tím, že má mimořádně příjemné podnebí, sluníčka si tu užijete v průměru 300 dní v roce.

I slávisty vítalo už během hodinové cesty z letiště ve Faru. Ta se vinula skrz zalesněné pobřeží a podél místních vyhlášených vinic, lehce zvlněnou krajinou, která připomíná velkou zelenou oázu.

Hotel Cascade, ve kterém bude vedoucí tým tabulky doma až do 2. února, leží ve vyhledávané turistické lokalitě, kousek do vyhlášené pláže Praia Dona Ana, údajně nejfotogeničtější v celé zemi. Ale vzhledem k tomu, že v lednu počasí k opalování a koupání nevybízí, je v okolí naprostý klid.

Nikým nerušeni si tak slávisté v pondělí večer poprvé zatrénovali. A už po pár minutách bylo rušno: kouč Trpišovský, který se zapojil do baga, skončil po nezaviněné srážce v péči lékařů - se zraněním v obličeji musel dokonce na vyšetření do nemocnice, kde se potvrdilo podezření na zlomeninu nosu.

Ve večerních hodinách musel Trpišovský podstoupit operaci, což na Twitteru potvrdil předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Zůstává proto otázkou, jestli se v úterý postaví na lavičcku při první portugalské prověrce. Ve 13 hodin místního času, tedy ve 14 hodin českého, nastoupí slávisté proti spřátelenému týmu Peking Guoan, který má stejného čínského majitele a připravuje se nedaleko. Koneckonců, i proto Slavia zakotvila právě v Lagosu.



„Majitelé si přáli, abychom si s naším čínským bratrem zahráli proti sobě,“ usmívá se Köstl. „Zároveň jsme tu našli výborné zázemí a ještě jsme cestovali o polovinu kratší dobu než loni do Dubaje. Je to pro nás po všech stránkách fajn.“



Do Portugalska Slavia přivezla kompletní tým, chybí jen dlouhodobě zraněný záložník Jakub Hromada. Je pravděpodobné, že před startem jara se kádr zúží, ale o tom, že by se škrtalo už před druhým soustředěním v teple, trenéři neuvažovali.

„Vůbec, na to jsme ani nepomysleli. Na jaře budeme bojovat na třech frontách, takže šířka kádru je pro nás spíš bonus,“ uvědomuje si Köstl. „Nebudu říkat to klišé, že jsou všichni na stejné startovní čáře, to bych lhal, ale každý tady má možnost o místo zabojovat a svého konkurenta přeskočit.“