Neklid Sigmy. V Olomouci řeší výhrůžky smrtí, trenéra Jílka zatím ne

I proto Sigma nic nepodcenila, obrátila se na policii a podá trestní oznámení. „Chápeme rozhořčenost fanoušků z výsledků a výkonů v posledních třech utkáních. Ani my nejsme spokojeni a děláme vše pro to, aby se obojí v co nejkratším čase zlepšilo. Pro co však v žádném případě pochopení nemáme, jsou hrubé vulgarismy a dokonce výhrůžky násilím či smrtí, které směřují k hráčům, funkcionářům či jejich rodinám,“ uvedla Sigma v prohlášení na svém webu.

Žel i tento incident podtrhuje nepovedený start Sigmy do sezony.

Přitom po úvodní přesvědčivé výhře 3:0 na půdě ostravského rivala si fanoušky namlsala. Jenže pak následovaly bezkrevné výkony a porážky doma s Brnem, na Spartě a zase doma se Slováckem.

Na Andrově stadionu rozhodně není důvod k veselí. Kotelníci Sigmy, což je už asi jen třicítka lidí, dala naposledy pokřikem „Minář ven!“ najevo, že se jim nelíbí, jak se sportovní manažer rozloučil s ikonickým kapitánem Romanem Hubníkem.

Navíc Sigma prodala reprezentanta Václava Jemelku do Plzně bez náhrady a stopera shání (spekuluje se o Pokorném, jenž končí v Baníku).

K tomu se ještě na tři týdny zranila brankářská jednička Matúš Macík, jenž zaujal výkony Spartu i Slovan Bratislava. A do toho přišel na Twitteru někdejší sigmák David Kobylík s informací, že „Sigma koketuje s odvoláním trenéra Jílka. Zabývá se myšlenkou náhrady z vlastních zdrojů. Pikantní je jméno jeho případného nástupce...“

Předseda hlavního akcionáře klubu Jakub Beneš to následně dementoval: „Je těch informací kolem nás v poslední době dost. Pro vyvrácení zbytečných spekulací – tahle se na pravdě nezakládá.“

Totéž sdělil i mluvčí Sigmy Jiří Fišara: „Otázka trenérů vůbec nebyla na stole.“

Olomoucký kouč Václav Jílek sleduje zápas se Slováckem.

Ladislav Minář měl mít v týdnu schůzku s trenéry, podle informací MF DNES však nikoli ultimativní, ale konstruktivní. Sigma mobilizuje síly. Pohodu by nejen trenérovi Václavu Jílkovi dodalo alespoň pět bodů z následujících tří zápasů – s Hradcem, Libercem a Pardubicemi. Teď Jílek dumá, co změnit.

Zda rozestavení, nebo sestavu, do které by mohl naskočit středopolař Jiří Spáčil, jenž se po zranění dostal v druholigovém béčku zpátky do formy. Pozice osmičky totiž i kvůli zranění letní posily Denise Ventúry je v Sigmě nejpalčivější.

V herní pohodě není ani dříč Breite a výhrůžky mu rozhodně nepomohly. Po úvodním šoku je však připravený v neděli do důležité bitvy nastoupit.