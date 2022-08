Olomouckého kouče Jílka mrzí přístup: Tým má na víc, než předvádí

Přitom jste díky penaltě vedli. Co bylo ve druhé půli špatně?

První poločas šel za námi, bylo to dobré, byli jsme aktivní. Energie zápasu by měla jít s námi, ale soupeř prostřídal, dostal tam větší kvalitu, velké množství standardních situací, ze kterých byl hodně nebezpečný a korunoval to dvěma góly rychle po sobě. Nemyslím si, že by tam byly věci, které by s týkaly systému, nebo taktického projevu mužstva, ale jsem zklamaný, protože energetický projev týmu druhý poločas byl strašně slabý. Slovácko přidalo na odvaze, agresivitě, působilo daleko energetičtějším dojmem a my jsme nebyli schopni reagovat. Hráčům to budu vyčítat.

Ani závěrečný tlak se nekonal.

I když jsme dostali branku na 1:2, čekal bych, že přijde jednoznačná reakce, že se o výsledek budeme daleko víc rvát. Diváci jsou celou dobu pozitivní, ale pak se píská, protože necítí z mužstva drajv. Tohle je na zamyšlení. Musíme s tím něco udělat. Dvě domácí utkání po sobě byla špatná. Věřím, že mužstvo má daleko na víc, než předvádí. Síla z nás druhý poločas nešla.

Slovácko udělalo devět změn v sestavě oproti pohárovému utkání proti AIK Stockholm. Překvapilo vás to? Jako klíčové se stejně jevil až poločasový nástup tří opor.

První poločas nebyl v našem podání špatný. Neříkám, že tam byly čisté brankové příležitosti, ale určitý tlak ano. Bylo to kontrolované, nevybavuji si, že by Slovácko mělo střelu na bránu, nebylo nebezpečné. Chtěli jsme v tom pokračovat. Mysleli jsem si, že změn bude hodně, protože vidina Konferenční ligy a finančního bonusu je pro ně lákadlo. Když jsem viděl třeba Tomiče nebo Doskiho, tak předvedli vysokou ligovou úroveň. Měli trošku problém pod hrotem nebo na křídlech, ale s příchodem Havlíka a Petržely dostali na hřiště obrovskou kvalitu. To rozhodlo.

Poprvé ligu chytal Jakub Trefil. Jak jej hodnotíte?

U prvního gólu nebyl problém v Trefilovi, Sinjavskij dostal míč dobře na zadní tyč. V tu chvíli nemůže být brankář odcouvaný z první tyče, kdyby tam soupeř střílel. Problém byl jednoznačně v bránění Ondry Zmrzlého, který měl balon na hlavě. Ukázal se tam rozdíl. My tam musíme jít jak zvířata a tento balon odehrát, udržet hráče na zádech! Mihálik tam jde s větším důrazem a to je přesně ten charakter zápasu. Slovácko nás v těchto soubojích předčilo, v nasazení. A to je pro mě obrovské zklamání.

Byla volba Trefila při zranění Macíka jasná? Fendrich nebyl ani lavičce...

Jednoduchá volba. Fendrich přišel na začátku týdne, byl bez zápasu i týmového tréninku, byla by hloupost, kdybychom ho teď dávali. Tomáš Digaňa, který přicházel s vizí, že by měl být dvojka, neměl za sebou ještě jediný ostrý zápas a my jsme viděli Trefila ve všech třech zápasech béčka, kde podával velmi dobré výkony.

Stejně jako v minulé sezoně se horko těžko dostáváte do šancí. Je to přetrvávající problém?

Je to také kvalitou našeho řešení. Všichni viděli, že když získáme balon, a těch situací nebylo málo, tak nejsme schopni dohrát tu situaci. Například když z kraje druhého poločasu jde Honza Navrátil tři na dva, ale nejsme schopni ohrozit branku. Bral bych, kdyby to vzal na sebe, nebo Chytila našel tak, aby to uklidil, ale pravdou je, že kvalitu ve finálním řešení nemáme. I Mojmír Chytil oproti prvnímu zápasu hodně slevil z výkonů. Už s Brnem, na Spartě neudrží těžké míče. Slovácký Mihálik přišel a hned udržel čtyři balony, to je obrovský rozdíl, protože mužstvo se udrží nahoře, může kombinovat. Podpořili to kvalitou Havlíka, Petržela přinesl drajv, kvalitu v souboji jeden na jedna. Bavil bych se o rozpoložení Slovácka, které je dnes nahoře, silné mužstvo, sebevědomé, podpořené výsledky a bylo to na hřišti druhý poločas vidět.

Olomoucký útočník Mojmír Chytil (v modrém) se snaží udržet míč v souboji s obráncem Michalem Tomičem ze Slovácka.

Uděláte výraznou změnu v sestavě, když vás někteří hráči opakovaně nepotěšili?

Koho máte konkrétně na mysli?

Střed zálohy není ideální, ale to není důležité, vy jste své mužstvo kritizoval sám.

Musíme do toho sáhnout. Je to otázka herního způsobu, rozestavení i personálního obsazení. Budeme volit hráče, o kterých budeme přesvědčení, že vydají na hřišti za 90 minut maximum ze sebe, 95 procent je prostě málo, musíme být schopní tam nechat sto procent. Bolí to, ale pak jsou hráči odměněni. Personální změny můžou přijít.

Je ještě varianta posílení týmu?

V tuhle chvíli nic neřešíme. Odešel Venca Jemelka, to je zásah. Zraněný je Macík a Ventúra. To je pro nás silné trio, se kterým jsme počítali. Nechci se za to schovávat, ale jsou to tři hráči, kteří mají fakt sílu. Bylo vidět, že když přijde Petržela, Havlík, nebo Mihálik, tak se obraz hry změní. Jsou to hráči, kteří nám chybí. Ale je potřeba, abychom to rozložili na ostatní, aby také přinesli kvalitu. Střídající hráči přinesli strašně málo kvality, nepomohlo nám to.

Jaký je zdravotní stav Macíka, Košťála a Ventúry?

Macík bude stát minimálně tři týdny, Košťál s Ventúrou by měli být od úterka v plném tréninku.

Ukazuje se při absenci Ventúry, že vám chybí osmička, která by více dostupovala Chytila s Růskem, aby nebyli vepředu tak odstřižení?

Je to hráč s přesahem i do útočné fáze. Je to zase pohybová aktivita i větší zaujetí. Greššák tam šel s určitým úkolem, Slovácko to často zvedá, soubojových balonů je hodně, jeho přednost v první obranné hlavě je velká. Slibovali jsme si, že nám tam pomůže. Ale druhý poločas už měl vyhraných soubojů velmi málo s dvojicí Kozák - Mihálik. Soupeř sbíral odražené balony a byl to problém. Ventúra má jiné založení, Greššák je typická šestka. Ani Breite se nedostával do vyšších pozic. Denis Ventúra je hráč, který dokáže přečíslit situaci, vybrat překvapivé řešení, určitě by nám pomohl. Ale je potřeba vidět, že čtyři týdny stál a půjde do plného tréninku. Týden je krátká doba.

Nemrzí vás, že Jemelku Sigma prodala Plzni bez hráčské kompenzace, když říkáte, že už neřešíte posílení?

Pozici stopera ještě řešíme. Hráčská kompenzace původně byla ve hře, tohle je rozhodnutí vedení, konzultovali jsme to. Ještě máme čtrnáct dní na to, abychom do této pozice někoho přivedli. Ale je tady trojice stoperů, která má určitou výkonnost, zkušenost, jsou prověření. Věřím, že jsou schopni roli Venci zvládnout, ale je vidět, že nám v těch dvou zápasech chyběl. I to, co pak předvedl v Plzni, potvrzuje, že tady dorostl do vynikajícího stopera, ne nadarmo je v reprezentaci. Nebude to úplně jednoduché, ale s tím si musíme poradit. Že bychom udělali stejného bombarďáka, jako je Venca, na to možnosti nemáme.

Chybí vám levonohý stoper, což je problém zvlášť pokud chcete přejít na tříobráncový systém, že?

Pracujeme, nevzdali jsme to, nejsme spokojeni se stavem, který máme. Tipů jsou desítky, ale okolností, které musíme zvážit, je taky dost. Takže hledáme. Levá noha by byla výhodou, ale když nebude, musíme se s tím vypořádat. Nelze hledat alibi. Máme mužstvo, které v přípravě i prvním zápase ukázalo, že kvalitu má. Je na nás, abychom to z něj vytáhli.

Zkušený levák je Michal Vepřek v béčku. Je to možnost?

Není to postavené tak, že nemá přesah k áčku. Je to taky možnost, ale nároky druholigového fotbalu jsou odlišné. Varianta to je, ale je potřeba to velmi dobře zvážit.

Ve druhé lize se daří béčku. Nenabízí se někoho posunout?

Vím, jak to myslíte, ale srovnávat zápas proti Slovácku a proti Prostějovu, když jsem to viděl, to jsou diametrálně odlišné zápasy. Otázka je, jak by se s tím hráči popasovali. Ale abychom teď vyházeli sedm hráčů a dali tam sedm hráčů z béčka, to by asi nebylo racionální řešení. Potřebujeme to poskládat tak, abychom zvládli těžké utkání v Hradci.