Jílkovi návrat na Letnou nevyšel. Chyběla kvalita, věděl olomoucký trenér

Po neúspěchu se vrátil zpět do Sigmy a byť svého bývalého zaměstnavatele letos přemohl, včera překvapení nepřichystal a jeho svěřenci prohráli 0:2.

Jaký je návrat na Spartu?

Mám vždycky příjemné pocity. Potkávám lidi, s kterými jsem měl dobrý vztah, a to fotbalové prostředí, které tady je, je skvělé pro hráče. Hrát tady před takovou kulisou je nádhera. My jsme bohužel nepřispěli ke kvalitě, jak jsem si myslel, nehráli jsme to, na co máme.

Co bylo špatně?

Od nás to byl určitě špatný vstup do utkání. Po chvíli se to sice srovnalo, ale bylo to málo. Největší kámen úrazu byl, že to nikdo nevzal na sebe. Neudělali jsme věc, kterou bychom soupeře překvapili. Po přestávce jsme chtěli hrát aktivně, ale Sparta nám z presinku utíkala.

A mohla rozhodnout z penalty.

Úplně zbytečná. Triviální faul.

Druhému gólu taky šlo předejít, což?

Velmi špatně jsme přebrali hráče a špatné bylo i bránění Höjera. Střela sice jedovatá, asi hodně ostrá, ale z mého pohledu šla Macíkovi na ruce. Asi to mohl mít. Ale neměli jsme ho do takové pozice pustit.

Na Spartě jste ani jednou nevystřelili na bránu, neměli jste ani jeden rohový kop.

Je to o kvalitě řešení. Máme situace, akci čtyři na tři, pět na čtyři, a ani nezakončíme. Postrádali jsme kvalitu. A tu jsme postrádali i v posledním zápase doma. To je největší rozdíl proti úvodnímu kolu.

Chybí vám Václav Jemelka, který v týdnu odešel do Plzně?

Zásah do týmu to je velký, to si nebudeme nalhávat. Svou kvalitou patří mezi nejlepší stopery v lize, nejsme klub, abychom ho při takové nabídce udrželi, proto jsme hráli na tři stopery, abychom přikryli útočníky a měli tam převahu. Nemyslím si, že to bylo o kvalitě hry stoperů, asi dopředu jsme měli být aktivnější. Nebylo to o tom, že by Poulolo a Beneš odehráli špatný zápas.