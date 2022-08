Chybí i zvířecí instinkt. Olomoučtí fotbalisté nepodrželi debutujícího brankáře

Jako odchovanec Sigmy snil, až vyběhne na Andrově stadionu v nejvyšší soutěži. Dočkal se v neděli, když nahradil zraněnou jedničku Matúše Macíka. Zkušený Fendrich přišel teprve před týdnem a sedl si na tribuně vedle Macíka.

Pro trenéra Václava Jílka byl jasnou volbou Trefil, protože chytal dobře ve druhé lize. „Je to splněná meta, jakou jsem si vysnil jako mladej,“ kývl. „Po prvním poločase jsem si to ale představoval jinak. Jako bychom druhý poločas vypnuli.“

Ne že by výrazně chyboval, avšak u obou inkasovaných gólů neměl zrovna štěstí. Sigma neudržela vedení a potřetí v řadě je mrzutá bez bodu. Přitom do 68. minuty držel Trefil čisté konto i díky parádnímu zákroku na čáře, když vyrazil hlavičku Hofmanna zblízka.

První zásah v lize byl famózní.

Jenže pak jej přeletěl oblouček Sinjavského, obránce Zmrzlý lajdácky neuhlídal na zadní tyči Mihálika, jenž hlavičkou srovnal na 1:1.

„Vykrýval jsem přední tyčku, možná jsem mohl povystoupit, ale bylo těžké se tam dostat. Doufal jsem, že to někdo vyhlavičkuje,“ litoval Trefil. „To nebyla chyba brankáře, Zmrzlý to měl na hlavě. Musíme tam jít jak zvířata v téhle situaci, jako tam šel Mihálik!“ zvýšil hlas po zápase na tiskové konferenci Jílek a praštil pěstí do stolu.

Za pět minut bylo nejen debutantovi v bráně, ale celé Olomouci ještě hůř. Tomič se prohnal kolem střídajícího Zifčáka jako vítr, střílený centr Trefil vyrazil jen před sebe a útočník Libor Kozák uklidil míč do odkryté branky ještě o prsa zadáka Vraštila. „To už bych stejně neměl,“ přiznal Trefil. „Musel jsem do toho balonu skočit, neměl jsem přehled o situaci za mnou. Smůla, že se to odrazilo k soupeři.“

Libor Kozák (vlevo) a Merchas Doski ze Slovácka se radují.

Z pohledu sigmáků všechno špatně. Smůla? Možná taky, avšak spíše spravedlnost. Hosté si po změně stran šli za vítězstvím a pánové v modrém nestíhali. Přitom před špílem byste už při pohledu do zápisu naznali, že Sigma má slušnou šanci Slovácko porazit, neboť oproti čtvrtečnímu vítězství 3:0 nad AIK Stockholm v kvalifikaci Konferenční ligy učinilo devět změn v sestavě.

Zůstali v ní jen brankář Nguyen a kapitán Hofmann. „Vy budete říkat devět změn, já pět oproti zápasu v Budějovicích,“ mrkl slovácký kouč Martin Svědík. A chlapsky uznal: „Netrefil jsem se v prvním poločase, změny byly znát v kvalitě. V útočné fázi jsme ztráceli balony, z toho byly standardky i penalta. Bylo vidět, že mužstvo není v pohodě.“

Matador Hofmann ve 40. minutě byl pozdě v souboji, přišlápl nohu Chytilovi a díky pozornému sudímu Machálkovi u videa z toho byla penalta. Dáreček pro Olomouc.

Letní posila Filip Zorvan napálil míč nártem nekompromisně k tyči, takže bylo v celku jedno, že Nguyen vystihl směr.

Jediné sigmácké pozitivum. Prolomila penaltové prokletí a po pěti bídných pokusech z minulé sezony dokázala z puntíku skórovat. „První poločas šel za námi, byli jsme aktivní, bylo to dobré. Slovácko nemělo střelu na bránu,“ podotkl Jílek.

Leč dopředu stejně jako při porážkách 0:2 na Spartě a s Brnem opět předvedli jeho hoši žalostně málo.

Šance neměli. Dříč Breite pálil sice tvrdě, ale jen doprostřed brány a z dálky. Křídelník Navrátil zase pokazil situaci dva na dva, místo rány nepřesně přihrával.

Jako by se Olomouc neměla ani čeho chytit. Absence Macíka, jenž bude se svalovým zraněním chybět ještě dlouhé týdny, je nepříjemná, ovšem citelněji se jeví odchod Jemelky do Plzně, na který Sigma reaguje na přestupovém trhu pomalu, a také zranění záložníka Ventúry.

S ním v sestavě Hanáci vyhráli první kolo. Pamatujete, jak na Baníku po dominantním výkonu brali výhru 3:0 a fanoušci Sigmy se mohli domnívat, že tato sezona bude ONA? Tak to už je dávno zapomenuto. „Vítězství na Baníku je zničené,“ pravil Jílek. „Musíme se s tím poprat. Energetický projev mužstva druhý poločas byl strašně slabý. Nebyli jsem schopni reagovat.“ Zase mančaft podrobil kritice.

Olomoucký útočník Mojmír Chytil (v modrém) se snaží udržet míč v souboji s obráncem Michalem Tomičem ze Slovácka.

Nejen Zmrzlého. Útočníkovi Chytilovi vyčinil, že neudržel míče, avšak vepředu byl znovu s Růskem často odříznutý proti přesile.

A když Svědík poslal po přestávce na plac trojici Petržela, Havlík, Mihálik, rychle se Olomouc dostala pod tlak. Čelila pěti rohům za dvě minuty. Marek Havlík kroutil centry báječně. „Neskutečně. Těžko se tam dostávalo,“ dosvědčil Trefil.

„Neplánovali jsme, že budeme střídat třikrát v poločase, ale věřil jsem, že když tihle kvalitní hráči přijdou, půjde hra nahoru. To se potvrdilo,“ liboval si Svědík.

„Není to o dvanácti lidech, ale osmnácti. Konkurence hodně pomůže,“ doplnil Kozák.

O nějakém závěrečném tlaku Sigmy nejde psát, neboť nebyl. Slovácko si obrat pohlídalo bez komplikací a ještě ušetřilo síly na klíčovou odvetu ve Stockholmu. V banku jsou důležité finance, jež se klubu z Uherského Hradiště tuze hodí. „Všichni víme, o co hrajeme. Netřeba o tom moc mluvit,“ uzavřel Kozák.