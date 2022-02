Otřepe se Olomouc z penaltového direktu? Může se dotáhnout k Boleslavi

Sám si vyčítal neproměněnou penaltu v rozstřelu. Přitom na penalty ani nemuselo dojít, kdyby po faulu na něj proměnil v závěru základní hrací doby pokutový kop González.

Olomouc - Mladá Boleslav Neděle 15.00 online

„Dlouho jsem nad tím přemýšlel. Ostatní kluci nás ale podpořili a povzbudili. Držíme tady při sobě. Máme dobrou partu. Své nám k zápasu řekli i trenéři. Musíme se poučit a zkrátka se dívat dopředu. Zápasů je před námi ještě hodně,“ řekl klubovému webu Daněk. „Bylo to hodně nepříjemné. Všechny nás to strašně štve. Ale už to nikdo z nás nezmění. Nezbývá nám nic jiného, než jít dál a zkusit to napravit.“

Sigmáci nemohou dlouho zůstat skleslí, i když na pronikavý úspěch v této sezoně už těžko dosáhnou.

„Po Slovácku jsme pochopitelně všichni hodně zklamaní. Zápas jsme si vyhodnotili po všech stránkách a teď už to musíme hodit za hlavu a je potřeba soustředit se na další zápas doma s Boleslaví,“ nabádá asistent trenéra Milan Kerbr. „Víme, že je to pro nás nesmírně důležité. Liga je hodně vyrovnaná a že potřebujeme bodovat. Chceme se minimálně udržet v prostřední skupině, ideálně se ještě dotlačit nahoru.“

Čekání na první jarní gól

Po vydařené zimní přípravě, ve která vyhrála i turnaj na Maltě, se nedaří Olomouci odšpuntovat střelecká stavidla. Neskórovala jak v poháru proti Slovácku, tak ani v lize v Jablonci, kde po vyrovnaném boji na blátě prohrála 0:1.

„Všichni tady umějí hrát fotbal, dokázali jsme to v mnoha zápasech. Umíme dávat hodně gólů, umíme být pro soupeře nepříjemní. Tak se musíme nastavit,“ velí Kerbr. „V tom, co bylo, už se nemá cenu patlat. To už nezměníme. Musíme to rozebrat, poučit se, ale ve fotbale je to tak, že za chvíli je tu další zápas. Když ho zvládneme, půjde hlava zase jiným směrem. “

Trenéra Václava Jílka mrzelo, že musel proti Slovácku znovu sáhnout do složení stoperů a zraněného Víta Beneše nahradit Florentem Poulolem. „Už na Maltě měl problém s přitahovači a z měkkého terénu z Jablonce se mu to obnovilo. Nemělo by to být nic vážného,“ podotkl. „Štve nás to, protože jsme se pro něco rozhodli a hned druhý zápas nám hráč vypadne, ale Slovácko také muselo improvizovat. Florent to odehrál standardně.“

Beneš je připravený

Na Mladou Boleslav však bude Beneš připravený. Jílek za jarní výkony chválí pitbula v záloze Radima Breiteho a věří, že se k němu přidají další. „Patřil k nejlepším i v Jablonci. Potřebujeme takové hráče, kteří jsou schopni přinést energii, jsou silní mentálně,“ ocenil.

Vyzdvihl také útočníka Mojmíra Chytila, jenž se proti Slovácku připomněl několika průniky proti přesile i dobrým krytím míče. „Moja byl výrazně lepší než v Jablonci. Udělal spoustu práce, byl to jeden z mála hráčů, co udržel balon a ještě měl dvě individuální akce.“

Celkově od týmu očekává sebevědomější projev. Mladá Boleslav měla v prvním jarním zápase proti Ostravě (2:3) značné potíže v obraně. „Musím říct, že na mě působila herně lepším dojmem, posledních 40 minut se Baník jenom bránil. Rozhodující faktor v týmu byl Marek Matějovský,“ upozornil Kerbr.

„Kope standardky i hra jde hodně přes něj. V útoku je Milan Škoda, který je také ohromně silný při standardkách, umí pokrýt balon, takže jej hráči často hledají, když jsou pod tlakem. Jsou tam i další hráči s vysokou kvalitou. My ale hrajeme doma a musíme se nastavit tak, že jdeme vyhrát. I když je to proti silnému soupeři.“

Daněk doplňuje: „Jsou velmi dobří na míči. Patří k týmům, které předvádějí v lize dobrý fotbal. Ale o to víc se s nimi dá hrát. Věřím, že je můžeme nachytat při presinku. Bude to vyrovnané. Uvědomujeme si, že je to pro nás důležité utkání.“