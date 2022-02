Útočník Golenkov si v Olomouci nekopnul, vrací se do Ruska

„Projekt příchodu Jegora do českého fotbalového prostředí nebyl úspěšný po sportovní stránce, ale vzhledem k tomu, že přicházel jako volný hráč bez smlouvy a nyní se podařilo realizovat jeho přestup do Rostova, není to pro Olomouc negativní zkušenost,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

„Nelitujeme toho, že jsme tuto cestu vyzkoušeli a do budoucna ji nevylučujeme. Varianta využití talentovaných ruských hráčů z akademií tamních velkých klubů už se v Česku osvědčila. Vždy je to nicméně jiný příběh se spoustou proměnných. V případě Jegora se jednotlivé části skládačky jednoduše nepotkaly.“

Roli sehrály i zdravotní potíže. „Jegor nedorazil v ideální fyzické kondici, na které v prvních týdnech musel zapracovat. Ihned poté, co dohnal tréninkové manko, se bohužel zranil a lékařský zákrok včetně následní rehabilitace absolvoval v Německu,“ podotkl Minář.

Zranění u někdejšího mládežnického reprezentanta nebyla jedinou komplikací. „V rámci aktuální mezinárodní situace je pro Rusy obecně složitější sehnat víza do Česka a je pravdou, že ani aklimatizace Jegora neprobíhala bezproblémově,“ připustil Minář. „Nebyl ochotný přizpůsobit se českému prostředí. I v důsledku zdravotních obtíží nebyl mentálně nastaven pozitivně. Přestože si tréninkové povinnosti plnil na sto procent, opakovaně vyjádřil přání vrátit se domů. Když se tedy s nabídkou ozval Rostov, byla to vítaná varianta pro všechny strany,“ dodal Minář.

Golenkov se tak zařadil k nedávným příchodům zahraničních útočníků Tandirovi a Radičovi, kteří se rovněž v Sigmě vůbec neprosadili. Hrot však Olomouc nepálí. I přes dlouhodobé absence Vaněčka s Yunisem (oba se vrací po zranění kolene) má trenér Václav Jílek k dispozici Růska, Chytila či Zifčáka.