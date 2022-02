Marodka se nevyprazdňuje. Bude fotbalová Olomouc na jaře silnější?

A tak i v dnešním prvním startu po zimní pauze v Jablonci trenér Václav Jílek postrádá se šesti góly nejlepšího střelce Martina Hálu (achilovka), důrazného hroťáka Davida Vaněčka (koleno), brankářskou jedničku Matúše Macíka (ruka), křídelníka Tomáše Zahradníčka (koleno) či středopolaře Lukáše Greššáka (covid).

A to ještě v přípravě chyběli zkušení obránci Roman Hubník (sval) s Michalem Vepřekem (covid). Jsou však již stoprocentně připraveni. Začnou nejspíš na lavičce. Uprostřed obrany dostanou přednost Václav Jemelka s Vítem Benešem, kterým vyšel vítězný turnaj na Maltě.

ONLINE: Jablonec vs. Olomouc podrobná reportáž od 15:00

„Venca Jemelka na Maltě ukázal stoupající formu, kde bychom ho chtěli mít. V generálce s Brnem to už takové nebylo. Věřím však, že si přenesou s Benym formu hned do těžkého úvodu jara,“ přeje si Jílek. „Kvalita stoperů tady je. Jen když nejsou k dispozici, je to problém.“

Tentokrát nebude mít k dispozici ofenzivní hráče. U Hály se léčba achilovky nepříjemně protahuje.

Jak asi Sigma nastoupí Stejskal - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Spáčil, Breite - Daněk (González), Růsek, Navrátil - Chytil.

„Ještě není připravený. Chybí mu pár dní, možná týdnů. Trénuje s týmem, má určité úlevy. Uvidíme, jak bude achilovka reagovat. Bojíme se ho rovnou vypustit na umělku, kde je riziko u tohoto typu zranění vyšší. Na trávě trénuje naplno,“ hlásí Jílek.

Vaněčka zase pobolívá operované koleno. „Jsme opatrní. Koleno nějakým způsobem reaguje, trénuje s námi, ale po nějakých dávkách se to ozývá. Nedokáži odhadnout, kdy bude plně připravený do utkání,“ podotýká Jílek.

Zahradníček doléčuje zranění z Malty. „Má drobné problémy s podkolenní šlachou. Čtyři dny měl klidový režim, ještě o víkendu bude mít stop, ale od příštího týdne věřím, že už bude plnohodnotně v tréninku,“ předpokládá kouč.

Na absence si už ostatně zvykl. Sigma i proto přivedla v zimě ze Slovácka zkušeného křídelníka Jana Navrátila, který by měl nahradit Hálu zejména pracovitostí. A zpátky z vydařeného hostování v Pardubicích je útočník Mojmír Chytil. Jílek tak navzdory marodce má pestřejší paletu možností. „Máme širší kádr, musíme být připravení, že se v dnešní době mění složení mužstva ze dne na den,“ připomíná otravný covid a karantény.

Kvůli koronaviru chyběl v pátek v autobuse směr Jablonec slovenský defenzivní záložník Greššák. Vzhledem k povedené přípravě nepříjemnost. Nahradit by jej mohl běžec Jiří Spáčil.

Sigma posílila do ofenzivy Petr Rada (trenér Jablonce) "Čeká nás těžké utkání proti kompaktnímu týmu, který má mužstvo dlouho pohromadě. Mají to stabilizované, moc změn není. V zimě jim přišel Navrátil, vrátil se také Chytil. Posílili směrem do ofenzivy. Na podzim jsme v Olomouci dostali šupu (0:4). I když jsme nebyli herně tak špatní, prostě jsme neproměňovali šance a z každé situace, která proti nám byla, jsme byli potrestaní. Takže těžký soupeř, ale doufám, že se na to dobře připravíme. Uvidíme, jaké bude počasí. Máme tu sníh a podmínky jsou takříkajíc bojové."

Sigma vyhrála v přípravě pět utkání ze šesti, zaměřila se ještě více na vysoký presink, kterým potlačuje kombinační nedostatky.

„S přípravou jsme spokojení, i když byla velmi krátká. Jediný problém byl, že nám vypadli tři hráči, které jsme si chtěli ověřit. Ale nakonec jsme na Maltě našli optimum pro sezonu. Bylo to podložené i výsledky, i když je nechci přeceňovat. Není to tak, že jsme byli úspěšní na Maltě a najednou to půjde samo sebou dál v soutěži,“ varuje Jílek. „Na Maltě jsme našli opěrné body, které bychom chtěli dál rozvíjet. Věřím, že budeme úspěšní. A hráči se nám postupně vrací.“

Spoléhat bude i na talentovaného devatenáctiletého záložníka Kryštofa Daňka, jenž je dlouhodobě v hledáčku Slavie. „Pro Kryštofův vývoj by bylo ideální, aby zůstal v Sigmě, prokopl bránu základní sestavy a byl tady rozdílovým hráčem. Pak už je daleko lepší a pro mě logičtější případný přechod do většího klubu,“ přemítá Jílek. „Šikovné mladé kluky máme i v béčku, které se chce poprat o postup do druhé ligy. Budeme s nimi pracovat dál.“

Sigma by se ráda vyhoupla do mistrovské skupiny, ale především nechce žuchnout do té záchranářské. Evropské cíle si teď dávat nemůže, byť ji čeká čtvrtfinále českého poháru proti Slovácku. „O pohárech se vůbec nebavíme,“ prohodí Jílek. „Potřebujeme to chytit od začátku jarní části, abychom měli klid. Můžeme se bavit, když budeme ve finále poháru případně. Nebo dvě kola před koncem atakovat pohárové příčky. V tuhle chvíli si pokládáme jiné cíle.“

Na úvod bodovat v Jablonci, jenž je po působení v Konferenční lize překvapivě až čtrnáctý. „Jablonec sílu má. Řekl bych vám spoustu příkladů z kvalitních evropských soutěží, kdy silné týmy byly na spodních příčkách. Z jakýchkoli důvodů. Ať už proto, že hráli na dvou frontách,“ poznamenal Jílek. „Odešel Doležal, Čvancara, ale Jablonec je vždycky schopen na to rychle reagovat, poradí si. Očekávám těžký zápas, ale to je jen dobře. Ověřili jsme si, že jsme schopni se s těžkými soupeři konfrontovat.“

