Vytrestaní za bojácnost. Olomouc ztratila body s posledním

Remíza 1:1 je nepříjemná ztráta. Jeho hoši první střelu na bránu dovolili soupeři až v 67. minutě, sami však v několika gólových pozicích selhali. Jen hroťák Jakub Yunis se čtyřmi možnostmi nenaložil nejlépe. A stále čeká na první trefu v sezoně.

„Mrzí mě to. Některé situace jsem řešil zbrkle,“ kál se hráč, od kterého se v Sigmě góly čekají především.

Ještě ve čtvrté minutě nastaveného času mohli rozhodnout jeho spoluhráči. Záložníci Jakub Plšek ani David Houska po obrovském závaru neprostřelili fosforově zelený val.

Zadák Ndefe zastavil přízemní dorážku před brankovou čárou a oslavně zapumpoval rukama. Houska měl spíš volit ránu nahoru, jenže navázal na špatná řešení sigmáků ve vápně.

Obdobně slabě dorážel už v první půli do odkryté branky křídelník Šimon Falta střelu Yunise. Aktivního Faltu neomlouvá ani fakt, že měl míč na slabší pravou nohu. Znovu mu do přízemní rány skočil všudybyl Ndefe.

Pouze stoper Jemelka ukázal pohotovou reakci. V závěru první půle si počíhal v pokutovém území po standardní situaci, bek Milan Kerbr vrátil míč do ohně střílenou přihrávkou a Jemelka zblízka nastavil levou kopačku.

Uklidil balon pod břevno a zdálo by se, že Olomoučtí, kteří v úvodních čtyřech kolech posbírali solidních šest bodů, budou na koni.

Po slabším začátku spustili od 20. minuty kolotoč, který vyvrcholil Jemelkovou dorážkou.

Jenže druhý poločas?

To bylo od sigmáků nepochopitelné čekání na konec. Podpora ofenzivy? Mizivá. Když křídla Falta s Pilařem táhla útok, ve vápně měli často jen Yunise. Jedna možnost na přihrávku je žalostně málo. Zbytečná zbabělost.

„Máte pravdu. Vždy když doma vedeme o gól, tak se zatáhneme a přestaneme být aktivní. Pak to vypadá tak, že jsme pod tlakem, soupeř hru zjednoduší a nakonec dostaneme zbytečný gól,“ litoval Yunis.

Ať už to bylo taktikou, psychikou, kondicí, či zlepšeným výkonem živější Karviné, modří vyklidili pole. „V šatně si něco řekneme, nastoupíme na hřiště a patnáct minut neexistujeme. Nejsme schopni dohrát situace a rozhodnout,“ štvalo Látala. „Jsem zklamaný, protože jsme mohli mít devět bodů a jet v klidu na Bohemku.“

Slezané posilněni prvním bodem s mistrovskou Slavií ukazovali i kvalitu na míči. „Bod je nesmírně cenný, stejně jako předchozí se Slavií,“ vážil si trenér František Straka, jemuž se povedla střídání. Hned po pauze nastoupil Oliver Putyera a od 61. minuty i Adriel Ba Loua, který střelou přes zeď do šibenice donutil Michala Reichla k exkluzivnímu zákroku.

„Střídání Karviné vyšla,“ uznal Látal. „My jsme takové možnosti na křídle ani neměli,“ povzdechl si s tím, že už se těší, až naskočí uzdravený Zahradníček.

Pravý bek Sladký hrál zase s bolavým kolenem. „A bylo to vidět.“ Trest přišel až v 83. minutě.

Ndefe vrátil míč před branku, kde se útočník Petráň dostal před Jemelku s Greššákem a zblízka srovnal. „Kdybych nevyrovnal, byla by to obrovská chyba. Našel jsme si prostor a hlavičkoval do prázdné branky. Jednoduchý gól.“ Proti udatným stoperům Jemelkovi s Benešem vyhrál první souboj. Stačilo to.