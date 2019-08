Karvinský Petráň se opět trefil. Pomohl urvat druhý bod v sezoně

Zatímco ten první proti Baníku Ostrava žádné body nepřinesl, v sobotu v Olomouci šest minut před koncem zápasu vyrovnal na 1:1 a Karvinští urvali druhý bod v soutěži.

„Jsem rád, že Michal má drajv, snahu být tahounem mužstva. Má čich na góly a on to ví. Ostatní se ale musejí postarat o to, aby balon dostal,“ řekl karvinský trenér František Straka.

Dodal, že Petráň je jedním z hráčů, kteří na sobě neskutečně pracují. „Je to úžasný kluk, zarputilec, i v tréninku má vynikající věci. Musíme si uvědomit, že najednou nastupuje proti nejlepším českým týmům. Je to úplně něco jiného než druhá liga,“ připomněl kouč, že útočník přišel před sezonou z druholigových Pardubic.

„Doufám, že mých gólů bude přibývat,“ podotkl Michal Petráň. „Kdybych v Olomouci nevyrovnal, byla by to obrovská chyba. Našel jsem si prostor a hlavičkoval do prázdné branky. Byl to jednoduchý gól.“

Karvinští sice do zápasu vstoupili dobře, jenže poté se nechali zatlačit a většina první půle patřila domácím, kteří od 37. minuty vedli.

„O přestávce jsme si řekli, že na ně musíme vletět, že nemůžeme hrát jako v prvním poločase, kdy jsme z ničeho nic přestali hrát a byli jsme zbytečně pod tlakem,“ řekl Petráň. „Ve druhé půli jsme soupeře aktivně napadali a domácí měli problémy.“

Petráň uznal, že nebylo snadné rvát se na hrotu s olomouckými stopery Benešem a Jemelkou. „Oba jsou vysocí, důrazní, ale to je v lize každý stoper. S tím si musím poradit,“ řekl karvinský útočník.

Potvrdil, že si na první ligu stále zvyká. „Je to velký skok. S balonem je vše rychlejší, kluci jsou techničtější.“ František Straka podotkl, že Karvinským vyšla střídání. Hned po pauze nastoupil Oliver Putyera a od 61. minuty i Adriel Ba Loua. Ten se stejně jako Dávid Guba, který odehrál první půli, vrátil do hry po delším zranění.

„Adriel opět ukázal, že je rozdílový hráč. Vypadá dobře, i když měl velké zdravotní problémy,“ připomněl Straka jeho trápení s třísly. „Odehrál prvních třicet minut, takže jedeme dál. Ten bod je pro nás ale nesmírně cenný, stejně jako ten předchozí se Slavií.“