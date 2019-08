Úplně jsme přestali hrát, divil se olomoucký stoper Jemelka

„Já se snažil trefit hlavně bránu. Uklidil jsem to.“ Jenže radost Jemelkovi a spol. sebralo vyrovnání Karviné v závěru.

První poločas jste zvládli, ve druhém jste byli pasivní. Proč?

První poločas jsme hráli dobře, i když jsme začátek neměli podle našich představ. Trošku nás Karviná přehrála, ale pak jsme se do toho dostali, dali gól a byli lepším týmem. Druhý poločas jsme úplně přestali hrát naši hru, Karviná se dostávala do tlaku a vyústilo to gólem na 1:1.

Proč jste přestali hrát? Obava o výsledek, taktický pokyn být více v bloku?

Zjednodušili jsme hru, akorát jsme nesbírali odražené míče, v tom byla ta chyba. Nedokázali jsme navázat na první poločas a hrát po zemi, hru rozhýbat. Nepodrželi jsme míč a Karviná se dostávala víc a víc do tlaku a spadlo to tam.

U skórujícího Petráně jste byl nejblíž. Co bylo špatně?

Propadli jsme ve středu hřiště, pak tam byl centr, já jsem s Vítem Benešem zavíral přední tyčku, vrátili míč podobně jako jsme dali gól my, akorát Petráň to trefoval skoro z čáry hlavou do prázdné.

Máte sedm bodů po pěti kolech. Jak hodnotíte start sezony?

Jsme ve středu tabulky, není to úplně špatné. Chtěli jsme doma tři body, mít devět, být v klidu a jet na Bohemku s čistou hlavou. Ale budeme se tam muset poprat o další body a stoupat tabulkou nahoru.

A herně to ještě vyladit.

Určitě. Skoro každý zápas, který jsme vedli, jsme pak byli pod tlakem. Musíme to zklidnit, hrát po zemi, udržet víc balonů a být na míči, abychom se nedostávali tolik pod tlak. Potom z toho pramení šance soupeře a jednou to tam prostě spadne - blbé odrazy. Z toho se musíme poučit.

Hrát doma spíše na navýšení než udržení jednogólového náskoku?

Kdybychom dali druhý gól, tak bychom se uklidnili a bylo to úplně v pohodě, ale nepřidali jsme ho a Karviná nás potrestala.